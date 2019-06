Yeniçağ yazarı Demirağ tahliye edildi: 'Bu adam başımıza bela oluyor’ deyip gece yarısı bıraktılar

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan Yeniçağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, dün Ankara'da Ayaş Cezaevi'ne teslim olmuştu.

Demirağ’ın gece yarısı tahliye edildiği öğrenildi.

Cezaevine girmeden kaleme alınan ve bugün yayımlanan yazısında Demirağ, cezaevinde yer olmadığına dikkat çekti. Demirağ, “Canım memleketimde hapishaneye girmek bile mesele... Hastanede yattığım için bir ay süre ile ertelenen infazın yerine getirilmesi için Adliyeye gittim. Cezaevlerinde yer olmadığı için 10 gün süre tanınacağı söylendi” ifadelerini kullandı.

'SEÇİM SONRASI OLSA BIRAKTIRMAZLARDI'

Yavuz Selim Demirağ tahliyesinin ardından Oda TV’ye konuştu. Denetimli serbestlik kapsamında tahliye edildiğini belirten Demirağ, “Normal koşullarda kurul toplanırken, ‘bu adam başımıza bela oluyor’ deyip gece yarısı bıraktılar” dedi.

Demirağ, tahliyesinde seçim sürecinin etkili olduğunu şöyle açıkladı:

“Burası Türkiye her an her şey yaşanabilir. Devam eden davalarım var, sayısı ondan fazla davam var. Hapishane kılıcını başımızda sallıyorlar, birinden nasıl olsa ceza verip içeride tutma, konuşturmama konusunda kararlılar. Zannediyorum seçim öncesi talimatla bıraktırdılar, öyle düşünüyorum. Seçim sonrası olsa bıraktırmazlardı."