Dev yolcu uçağı Saros Körfezi'ne batırılıyor

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilerek montajı yapılan ve lastik botlar üzerinde denize indirilen 90 tonluk Airbus A330 tipi yolcu uçağı, dalış turizmini canlandırmak amacıyla Saros Körfezi'nde batırılıyor.

Antalya'dan Saroz Körfezi'deki İbrice Limanı'na getirilen dev yolcu uçağı bugün batırılacak. Uçak, 30 metre derinlikte dalgıçlara hizmet verecek.

60 metre uzunluğunda, 90 ton ağırlığındaki uçak, su altı canlılarının yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırmak amacıyla kıyıdan yaklaşık 1 deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılacak.

© DHA / Saros Körfezi'nde batırılacak airbus A330 tipi yolcu uçağı.

Uçağa ait parçalar, Antalya'dan 6 TIR'la Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı İbrice Limanı'na getirilmişti.

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) desteğiyle Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği (ESTAB) ve Skyair Shop şirketi arasında imzalanan anlaşma gereği, deniz turizmi ve balık çeşitliliğinin arttırılması için parçalara ayrılarak, mart ayında Antalya'dan 6 TIR'la Keşan'a bağlı İbrice Limanı'na getirilen 90 ton ağırlığındaki uçağın gövde montajı tamamlanmıştı.

SAROS KÖRFEZİ YAPAY RESİF PROJESİ

2010 yılında başlanan Saros Körfezi Yapay Resif Projesi kapsamında, dünyanın ilk sualtı tarih müzesi oluşturuldu. Çanakkale Savaşları'nı anlatan birçok heykel su altına batırıldı.

Keşan bölgesinin, Luvi ve Traklar ile başlayan, eski Yunan, Pers, Makedonya ve Doğu Roma İmparatorluğu yönetimlerine kadar Saros Körfezi'nin içinde bulunan gerçek tarihini ifade eden görseller ve amforalardan oluşan alanlar yaratıldı.

Proje kapsamında son olarak 2010 yılında dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın da katılımıyla Nusrat Mayın Gemisi’ne benzetilen gemi, Saros Körfezi'ne batırıldı.