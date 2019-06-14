Eski MİT'çi Eymür: 11 Eylül'den 40 gün önce haberim oldu, CIA'ye söyledik, pek dikkate almadılar

Tarihe '11 Eylül saldırısı' olarak geçen ve 2001 yılında El-Kaide tarafından kaçırılan uçaklarla New York - Manhattan'da bulunan Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne yapılan terör saldırısıyla ilgili 'istihbarat eksikliği' tartışmaları sürüyor.

Bu tartışmalar ile ilgili en son iddia eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür'den geldi. Eymür, "11 Eylül'den 40 gün önce haberim oldu. Biz CIA'ya söyledik, meslektaşlarla haber verdik, pek dikkate almadılar. Bakalım şimdi belki o haber Amerika'da yansır mı ne olur. Olay olduktan sonra bana bu haberi getiren adamla nasıl görüşürüz diye telaşla sordular o zaman. Görüştüler, sonra biz görüştürdük" dedi.

Eymür istihbarat kaynağıyla ilgili ise "Uyuşturucu işi yapan bir Türk. İsmini verdim ama sadece adını verdim. Zarar gelsin istemedim. Halen sağ mı bilmiyorum. Daha sonra görmedim hiç. 11 Eylül çok büyük bir şeydi. Binlerce kişi öldü. Kulelerin yıkılması falan. Ben Amerika'daydım o zaman. Bir dizi film gibi seyrettik" ifadesini kullandı.

'HİÇ BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORLARDI'

Cumartesi günü raflardaki yerini alacak 'Deşifre' adlı kitabında, 11 Eylül saldırısının ardından ABD istihbaratının kendisiyle tekrar irtibata geçtiğini kaydeden Eymür, Mustafa adlı kişiyi tekrar CIA ve FBI ile görüştürdüğünü belirtiyor.