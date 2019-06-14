Afgan kız çocuğuna istismara hapis cezası

Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Bahreddin Rasuli ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan mağdurun avukatı, sanığın müvekkilinin yaşını bilebilecek derecede akraba olduğunu belirterek, "Mağdur çocuğun babası da yer temin etmek yoluyla ve mağdurun annesini evden kovarak suçu kolaylaştırmıştır ve azmettirmiştir. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Tutuklu sanık Bahreddin Rasuli, Türkiye'ye geldikten 6 ay sonra mağdurla nişanlandığını ve Türk kanunlarını bilmediğini savunarak, "Afgan vatandaşı olarak dünyanın neresinde olursak olalım başlık parası veriyoruz. Kızların nişanlanma yaşını da bilmiyorum. Annesi de küçük yaşta evlenmiştir. Ben çalışıp onlara para gönderiyorum, kız ve annesi harcıyor. Babası ve kızı benden para almıştı. Suçsuzum" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Bahreddin Rasuli'nin ‘zincirleme cinsel istismar’ suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Mahkeme, mağdurun babası Hancan Rasuli'nin ‘cinsel istismar’ suçunu işlediği sabit olmadığından beraatine hükmetti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Afgan Hancan Rasuli, imam nikahlı eşi Meryem Rasuli ve çocuklarıyla 3 yıl önce yasa dışı yollarla Türkiye'ye gelerek Zeytinburnu'nda bir eve yerleştikleri anlatılıyordu.

Sanıklardan baba Hancan Rasuli'nin 14 yaşındaki kızını rızası olmadan yeğeni olan sanık Bahredin Rasuli'ye 8 bin dolar başlık parası karşılığında verdiği aktarılan iddianamede, annenin kızının para karşılığında satılmasına karşı çıkması üzerine sanık olan baba tarafından şiddet uygulanarak evden atıldığı kaydediliyordu.

İddianamede, sanık Bahredin Rasuli ve Hancan Rasuli'nin ‘çocuğun zincirleme olarak nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 42 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.