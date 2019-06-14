Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım tartışmasını Cüneyt Çakır'ın Avrupa maçları gibi yöneteceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Binali Yıldırım ile CHP'li Ekrem İmamoğlu pazar günü gazeteci İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde canlı yayında bir araya gelecek. Küçükkaya, tartışma programını hakem Cüneyt Çakır'ın "Türkiye'deki değil de Avrupa finallerindeki maçları yönettiği gibi yöneteceğini" söyledi.

Gazeteci Küçükkaya, İmamoğlu ile Yıldırım'ın 16 Haziran pazar günü karşı karşıya geleceği canlı yayına moderatörlük yapacak.

Yayın öncesi Gazete Duvar'dan Özlem Akarsu Çelik'in sorularını yanıtlayan Küçükkaya, yayın için kaygılı olmadığını ve kendinden emin olduğunu söyledi.

Küçükkaya, "İddia ediyorum, şu an Türkiye'deki en rahat insan benim" dedi.

1992 yılında beri meslekte olduğunu ve farklı kademelerde çalıştığını söyleyen Küçükkaya, "Kendimi rüştümü ispatlamış biri olarak görüyorum. Ben en iyi bildiğim işi yapacağım. Soru soracağım. Kaygılı değilim. Kendimden çok eminim. İddia ediyorum şu an Türkiye'de en rahat insan benim. Niye dayak yiyeyim? Hayatta en iyi bildiğim şeyi, gazeteciliği yapacağım. Bütün Türkiye'nin beni izleyeceğini biliyorum, bu sorumlulukla sorularımı soracağım" ifadesini kullandı.

'HER İKİ TARAFA AYRI AYRI SORMAM GEREKEN SORULAR DA VAR'

Küçükkaya, "Cüneyt Çakır'ın Türkiye'deki değil, Avrupa finallerindeki maç yönetmesini biliyorsunuz. Aynen öyle yöneteceğim maçı. Hakem olarak mümkün olduğu kadar topun sahada çok kalmasını sağlayacağım. Maça az müdahale edeceğim. Top oyunda mümkün olduğunca çok kalsın, benim amacım bu" diye konuştu.

"Her iki tarafa aynı soruyu sormam gerektiği zaman aynı soruyu soracağım ama her iki tarafa ayrı ayrı sormam gereken sorular da var" diyen Küçükkaya, adayların sorulara yanıt vermesinin tek sınavı olduğunu dile getirdi.

Küçükkaya annesinin önce yayına karşı çıktığını ama konuşarak ikna ettiğini de söyledi.