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14:11 14 Haziran 2019
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    Sedat Simavi Ödülleri’ne internet haberciliği de dahil oldu

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    Türkiye
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    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına  43 yıldır verilen ödülün gazetecilik kategorisine internet haberciliği yapan gazeteciler de başvurabilecek.

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
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    Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) kurucu başkanı Sedat Simavi adına  43 yıldır verilen ödüller için başvurular başladı. Başvurular için son tarih 30 Eylül 2019 saat 17.00’de; ödüller aralık ayında düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Bu yıldan itibaren gazetecilik kategorisi için yazılı basının yanı sıra internet haberciliği yapan gazeteciler de başvurabilecek.

    Gazetecilik, Radyo, Televizyon, Karikatür, Edebiyat, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Spor olmak üzere dokuz dalda ödül veriliyor.

    Sedat Simavi Ödülleri’ne aday olabilmek için çeşitli şartlar aranıyor. Başvuru koşulları arasındaki bazı maddeler şöyle:

    • Adaylar, bir dalda ve bir eserle başvurabilir.
    • Kolektif çalışmalar, ödül yönetmeliğindeki ilgili maddeye uyulmak koşuluyla aday olabilir.
    • Gazetecilik, Karikatür, Radyo ve Televizyon dallarında, aday kişinin ve eserinin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi’ndeki maddelere aykırı olmaması dikkate alınır.
    • Klasik ders kitapları, lisans, lisansüstü ve doktora tezleri ile bunlara dayalı makaleler, daha önce ulusal yarışma ve ödüllendirmelere katılmış eserler, derece almış olsun veya olmasın aday olamaz. F

    Fen ve Sağlık Bilimleri dallarında eserin son 5 yıl içinde (01.10.2014–30.09.2019), diğer dallarda ise, son bir yıl içinde (01.10.2018-30.09.2019) yayınlanmış olması gerekiyor. Bu alanlarda -en az iki en fazla beş sayfalık Türkçe özetinin verilmesi şartıyla- yabancı dille yayınlanmış eserlerle de başvurulabiliyor.

    ŞAHSEN DE BAŞVURULABİLİR
    Kuruluşlar ve öğretim kurumları tarafından gösterilen adaylar, adaylık için şahsen başvuranlar ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nce oluşturulan Ön Araştırma Kurullarınca belirlenen adaylarla birlikte Seçici Kurul değerlendirmesine sunuluyor.

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    © AA /
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    Ekim ayının ilk günlerinde ödül adaylarına ait çalışmalar ve belgeler Seçici Kurul üyelerine gönderiliyor. Seçici Kurullar ekim ayının ikinci yarısından kasım ayının sonuna kadar TGC’de uygun gördükleri sayıda toplantı yapıyor ve kazananları belirleyip 30 Kasım’a kadar Ödül Sekreterliği’ne bildiriyor.

    ÖDÜLLER ARALIK AYINDA TÖRENLE DAĞITILACAK

    Ödül kazananlara, Sedat Simavi’nin küçük bir heykeli ve ödül belgesi; övgüye değer görülenlere, plaket ve övgü belgesi veriliyor. 1977’den beri verilen ödüllerle ilgili ayrıntılı başvuru koşullarına http://www.tgc.org.tr/ internet sitesinin ödüller başlığı altındaki Sedat Simavi Ödülleri sayfasının Yönetmelik bölümünden ulaşılabilir.

    Sedat Simavi Ödülleri Sekreterliği’nin sedatsimaviodulleri@tgc.org.tr  isimli elektronik posta adresi üzerinden ya da 0212 513 84 58 numaralı telefonunu arayarak da bilgi alınabilir.

    Etiketler:
    ödül, haber, internet, gazetecilik, Sedat Simavi, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC)
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