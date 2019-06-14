BTK'dan RTÜK'e şikayet için yeni numara tahsisi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) beğeni, öneri ve şikayetler için 178 kısa numarası tahsis edildi.

RTÜK, ilgili mevzuat kapsamında televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerine ilişkin kamuoyundan doğan tepki, beğeni ve hassasiyetlerin iletilebilmesi için BTK'dan kısa numara talebinde bulundu.

Söz konusu talebin ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilmesi neticesinde BTK bünyesindeki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca 178 kısa numarasının "Alo 178" hizmet adıyla RTÜK'e tahsis edilmesine karar verildi.

KISA SÜRE İÇİNDE AKTİF HALE GELECEK

Vatandaşların RTÜK ile daha kolay iletişime geçmesine imkan sağlanması hedeflenen karar doğrultusunda, kurul tarafından kısa süre içinde çağrı merkezinin bu numara üzerinden aktif hale getirilmesi planlanıyor.

Kararla RTÜK, dinleyici/izleyici bildirimlerinin tespit edilmesi ve gerekli stratejilerin belirlenmesi amacıyla teknolojik sistemlerden yararlanmış olacak. Böylece kamuoyundan gelecek şikayet, beğeni ve öneriler anlık alınabilecek.

RTÜK, geçmişte kurduğu "178 Alo RTÜK" hattını 2006 yılında iptal ederek, "444 1 178" hattını kullanıma sunmuştu.