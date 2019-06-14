Yıldırım: Dedem 'hal ve yiyişin çok iyi de diğerleri iyi değil' derdi, kırık olmayan karne tuzsuz-tatsız aşa benzer

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'Nasıl bir öğrenciydiniz?' sorusuna "Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu" yanıtını verdi ve ekledi: "Dedem derdi ki, 'Oğlum hal ve yiyişin çok iyi de diğerleri çok da iyi değil.'"
Türkiye genelinde ana okulu dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
Tuzla'da Hacı Bekir Yıldırım Camii'nde Cuma namazını kıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, öğrencilerin karnelerini almasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Yıldırım, "Öncelikle bütün öğrencilerimiz karnelerini alıyorlar. Bir yılın emeği, çalışmasının ürününü bugün görecekler. Öğrencilerimize, yavrularımıza daha iyi, daha güzel bir İstanbul, daha güzel bir Türkiye hazırlamak için biz de yola çıktık. Gençlerimizin başarılarının devamını diliyoruz. Yarın ve öbür gün üniversite giriş sınavı var. Milyonlarca kardeşimiz ter dökecek. Gelecekte nasıl bir yön verecek, hangi mesleği seçecek, hangi üniversiteyi okuyacak, hayallerini nasıl gerçeğe dönüştürecek. Bunun için sınava girecekler. Bütün gençlere başarılar diliyorum. Rabbim zihinlerini açık etsin. Emellerini, hayallerini gerçek etsin. Biz de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak İstanbul başta olmak üzere, Türkiye'nin her tarafında geleceğini emanet edeceğimiz gençlere daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir İstanbul bırakmak için, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 16 yıl yaptıklarımıza yenilerini eklemek gayretinde olacağız" diye konuştu.
'KANKALARIMLA BİR OLACAĞIZ, İSTANBUL'U BİR NUMARA YAPACAĞIZ'
"Özellikle gençlere yönelik çok güzel müjdelerimiz oldu" diyen Binali Yıldırım, "10 GB internet gibi. Bütün üniversite gençliğine burs, staj gibi ve kısmi zamanlı çalışma fırsatı, girişimci gençlere sermaye desteği gibi birçok şeyimiz var. Gençler biliyorsunuz toplu ulaşımdan daha ucuz bir şekilde yararlanıyorlar. Biz buna liseyi bitirip de üniversiteye girememiş, hazırlık yapan gençleri de dahil ettik. Onlar da indirimli ulaşımdan yararlanacak. Ayrıca gençler tiyatrolara, sinemalara ve belediyeye ait spor salonlarından ücretsiz yararlanacak. Gençlerle İstanbul'u geleceğe taşıyacağız. Gençler benim kankam. İnşallah 23 Haziran'dan sonra kankalarımla bir olacağız, İstanbul'u bir numara yapacağız" ifadesini kullandı.
'23 HAZİRAN'DAN SONRA TATİL BAŞLIYOR'
"Binali Yıldırım nasıl bir öğrenciydi, kırık karneneler oldu mu?" sorusuna Yıldırım, şu yanıtı verdi:
"Kırık olmayan, zayıf olmayan karne tuzsuz, tatsız aşa benzer. Mutlaka olacak. Benim de oldu. Benim ilkokuldayken, karnemi götürdüm. Onun iki tarafı vardı. Bir tarafta dersler var, bir tarafta hal ve gidiş, davranış gibi bir sürü şey var. Bunların hepsi pekiyi, diğerleri de orta zayıf iyi. Dedem derdi ki, 'Oğlum hal ve yiyişin çok iyi de diğerleri çok da iyi değil.' Öğrenciliğin güzel tarafı, başarı da var başarısızlık da var. Ama öğrenciliğe heyecan veren, öğrencinin geleceğe yönelik azmini, hedefini güçlendiren, başarısızlıklarını ön plana çıkarmak değil, daha fazlasını yapabilirsin demekten geçiyor. Onun için anne-babalar lütfen, karneler istediğiniz gibi değilse, evlatlarınızın moralini bozmayın. Onları teşvik edin, 'Bir dahaki sefere düzeltirsin evladım, şimdi artık tatildeyiz. Bütün bunları unut kendini gelecek yıla hazırla' demek en güzelidir. Bütün gençlerimize iyi bir yaz tatili diliyorum. Ama anne-babalara diyorum tatile de erken gitmeyin. 23 Haziran'dan sonra tatil başlıyor."
'BURASI EVE YAKIN, ÜŞENDİM'
Yıldırım gazetecilerin "Bugün sizi ekstra bir spor görüyoruz. Neden bugünü böyle tercih ettiniz?" sorusunu da şu sözlerle yanıtladı:
"Hava şartlarını görüyorsunuz. Güneş tepemizde. Kravatlı elbiseyle beklemiyordun herhalde. Dün pantolon gömlek vardı, burası eve yakın, üşendim."
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