Erik çekirdeği atan çocuğu döven sürücü ilk duruşmada tahliye edildi

Hakkında, "Çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" ve "Çocuğun basit yaralanması" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Ufuk Özüdoğru, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu söyledi.

Tuzla'da otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbeden şüpheli Ufuk Özüdoğru, gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevkedilen şüpheli Özüdoğru, burada nöbetçi savcılıkça "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Özüdoğru hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca bu karara itiraz edilmesi üzerine, şüpheli Özüdoğru 2 Mayıs'ta yeniden gözaltına alınmıştı.

Çocuğun 11 yaşında olduğunu ve adli sicil kaydı incelenen Özdoğru'nun suç işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini dikkate alan savcılık, üst sınırdan ceza verilmesini talep etmişti. Savcılık, Özüdoğru'nun “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “kasten yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.