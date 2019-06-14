Akit TV Haber Müdürü Alan'a saldırı düzenlendi

"Generaller eşek gibi Erdoğan'ın arkasında saf tutacaklar" sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Akit TV Haber Müdürü Murat Alan'a bugün cuma namazı çıkışında bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Vücudunun çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Alan'ın tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) generallerine yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Akit Haber Müdürü Murat Alan, cami çıkışında bir grup tarafından darp edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerine sopa darbesi alan Alan'ın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Akit ise, Alan'a yönelik saldırının 'FETÖ ve Odatv'nin kışkırtmasıyla' gerçekleştiğini öne sürerek "Bir süredir FETÖ’cü hesaplar ile Odatv tarafından hedef gösterilen Yeni Akit Yayın Kurulu üyesi Murat Alan’a, Cuma namazı için evinden çıktığı sırada magandalar beyzbol sopalarıyla saldırdı" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, Akit TV'deki programda Akit TV'de yorumculuk yapan gazeteci Ali Tarakçı ile yürüttüğü tartışma sırasında, "O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" demişti.

Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’a alçak saldırı! https://t.co/9WbhrvQuYm pic.twitter.com/vKgPN2IhDf — AKİT TV (@akittv) June 14, 2019

​Milli Savunma Bakanlığı ise "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayımlanan bir programda, TSK'de görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözler" ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu duyurmuştu.