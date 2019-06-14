Erdoğan: Yıldırım-İmamoğlu tartışması kırılma noktası olacak, seçimin son haftasına ciddi ışık verecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan tartışmanın kırılma noktası olacağını ve seçime ilişkin çok ciddi bir ışık vereceğini düşündüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Yıldırım ile CHP'li İmamoğlu'nun 16 Haziran Pazar akşamı bir araya geleceği canlı yayına dair soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Tüm Türkiye inşallah tartışmayı izler" dedi.

Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Duşanbe ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor... https://t.co/lGAgfPFdP2 — AK Parti (@Akparti) 14 июня 2019 г.

​Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Terörle mücadelede en ufak bir tereddütümüz yok. Birileri konuşuyor. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var. Güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma yaklaşık 1.5-2 yıla varan bir çalışmadır. Talep bize çok daha eski gelen bir taleptir. Başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Bundan önce böyle bir şey yoktu. İsteyen kalabiliyor. Sayılar azalıyor halimiz ne olacak. Sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Sürekli her ay askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. KKTC'de de askerimizin azalması söz konusu değil. Bedellide 30 bin lira fazla oldu deniyor, el insaf."

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntüleriyle ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. İşin arda bırakılır yanı yok, valimiz takipçisi olacak" diye konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de, İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler, Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında müzakeresini yapacak.

İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.

​(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz.