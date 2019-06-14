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17:13 14 Haziran 2019
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    Erdoğan: Yıldırım-İmamoğlu tartışması kırılma noktası olacak, seçimin son haftasına ciddi ışık verecek

    © AA / Cumhurbaşkanlığı / Kayhan Özer
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (245)
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkan adayları Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya geleceği canlı yayın tartışmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan tartışmanın kırılma noktası olacağını ve seçime ilişkin çok ciddi bir ışık vereceğini düşündüğünü söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Tacikistan'a hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Pazar günü yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları AK Partili Yıldırım ile CHP'li İmamoğlu'nun 16 Haziran Pazar akşamı bir araya geleceği canlı yayına dair soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Tüm Türkiye inşallah tartışmayı izler" dedi.

    ​Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: "Terörle mücadelede en ufak bir tereddütümüz yok. Birileri konuşuyor. Şu anda bu ülkede bizim bir silahlı kuvvetlerimiz var. Güvenlik zaafı bu yasada olur gibi ifadeler kullananlar var. Bu yasayla ilgili çalışma yaklaşık 1.5-2 yıla varan bir çalışmadır. Talep bize çok daha eski gelen bir taleptir. Başarılı bir astsubay eğer başarabiliyorsa generalliğe kadar çıkabilecek. Bundan önce böyle bir şey yoktu. İsteyen kalabiliyor. Sayılar azalıyor halimiz ne olacak. Sürekli olarak bir hücre tazelenmesi olacak. Sürekli her ay askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil. KKTC'de de askerimizin azalması söz konusu değil. Bedellide 30 bin lira fazla oldu deniyor, el insaf."

    Ekrem İmamoğlu'nun Ordu'daki görüntüleriyle ilgili olarak konuşan Erdoğan, "Valiler o ildeki temsilcisidir. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir. İşin arda bırakılır yanı yok, valimiz takipçisi olacak" diye konuştu. 

    Erdoğan'ın açıklamalarından önce çıkanlar şöyle:

    • Görevlendirdiğimiz arkadaşlar ön hazırlıkları iyi bir şekilde yaptılar. Sadece Türkiye'de, İstanbul değil tüm Türkiye'nin bu tartışmayı izleme imkanı olacak. İstanbul sadece İstanbul'da yaşayanlara hitap eden bir yer değil. İstanbul adeta 81 vilayetin özeti olan bir ilimiz. O akşam burayı izleyenler, Sivaslı bile İstanbul'daki Sivaslı hemşerisini arayıp bu müzakerenin kendi arasında müzakeresini yapacak.
    • İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.
    • ​(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz.
    • Varil, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırının devam etmesi, affedilemez buna da sessiz kalamayız. Bölgede halkın sesine kulak veriyoruz.
    • Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir.
    • (CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır.
    • (İmamoğlu'nun Ordu Valisi'ne yönelik sözleri) Bu devletin valisine kimsenin böyle bir ifadeyi kullanma hakkı yoktur, kullanamaz. Demek ki henüz bu devleti tanımamış. Protokolün çeşitli yerlerdeki giriş çıkışlarını bilmiyor. Affedilemez bir yanlışı yapmışlardır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak.
    • (İstanbul seçimleri öncesi miting yapıp yapmayacağı) Belediye başkanı adayımız sürecin içinde. Kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez. Önümüzdeki hafta içinde bu tür planlamalar yapılıp halkla buluşmalar çerçevesinde bir arada olmak suretiyle İstanbul'u dolaşacağız. Arkadaşlar çalışmayı yapıp nasıl yol belirlerse süreci devam ettireceğiz.
    • Münbiç'le alakalı stratejik ortağımız ABD sözünde durmadı ve orada beklenenler olmadı ama beklenenlerin olması bizim oradan elimizi, eteğimizi çekmek anlamına gelmez. Bütün planlamalarımızı aynı şekilde koruyoruz ve bunu yine aynen devam ettireceğiz.
    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (245)
    Topluluk kurallarıTartışma
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