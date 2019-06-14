İzmir'de faytonlar kaldırılıyor

HAYTAP, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile görüşmesi sonrası faytonların kaldırılacağını, yerine akülü araçların kullanılacağını duyurdu.

HAYTAP İzmir İl Temsilcisi Esin Önder, HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ve Meral Örüç bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Tunç Soyer ile hayvan hakları ile ilgili bir görüşme yaptı.

Yapılan görüşme sonrası Soyer, HAYTAP üyelerine fayton atlarının kurtarılıp Sasalı Doğal Yaşam Parkı'nda özgür bir hayat süreceğinin ve faytonların yerini akülü araçların alacağının sözünü verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer le hayvan hakları ile ilgili neler yapabiliriz konuştuk.

Fayton atları nihayet Başkan sayesinde kurtarılıyor.. Yerine akülü araçlar geliyor.. Atlar Sasalı da hayatlarını yaşamaya devam edecek..#haytap@tuncsoyer pic.twitter.com/vljso0CNPh — Haytap (@HaytapOfficial) June 12, 2019

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HAYTAP, sosyal medya hesabından müjdeli haberi şu ifadelerle duyurdu; "İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Tunç Soyer'le hayvan hakları ile ilgili neler yapabiliriz konuştuk. Fayton atları nihayet Başkan sayesinde kurtarılıyor. Yerine akülü araçlar geliyor. Atlar Sasalı'da hayatlarını yaşamaya devam edecek."

PROTOKOL İMZALAMIŞTI

Tunç Soyer, 18.02.2019 tarihinde HAYTAP üyeleri ile yaptığı buluşmada, Söz Veriyorum Protokolünü imzalamıştı.

Protokolün maddelerinden biri "Fayton atlarının çalışmasına, deve güreşlerine, hayvanlı sirklerin kentimden bundan böyle olmasına izin vermmeyeceğime, hayvan dostu bir kent yaratmak için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum" idi.