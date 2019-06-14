Themis Araştırma tarafından yapılan 23 Haziran’da yenilenecek olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi anketinin sonuçları açıklandı. “Yüz yüze anket yöntemi” kullanılan araştırma 8 haziran – 12 Haziran 2019 tarihlerinde, İstanbul’un 23 ilçesinde son seçimde İstanbul seçim sonuçların veren ve yüksek oranda İstanbulu temsil kabiliyetine sahip mahallelerinde gerçekleştirildi ve anketin hata payı yüzde +/- 2.13 olarak hesaplandı.

23 Haziran seçimlerine yönelik araştırmada kararsızlar dağıtılmadan Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım’ın 6.2 puan önünde görülürken, kararsız seçmenin oyları dağıtıldığında bu fark Ekrem İmamoğlu’nun lehine 7.7 puana yükseliyor.

Themis Araştırma anket sonuçlarını açıkladı: İmamoğlu 7.7 puan önde https://t.co/eQLmGPXn6m pic.twitter.com/slUL6u7ARN — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 14, 2019

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