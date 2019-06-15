ADA Araştırma, son İstanbul anketini açıkladı

Seçime 1 hafta kala anket şirketlerinden araştırma sonuçları gelmeye devam ediyor. ADA Araştırma Şirketi de, 23 Haziran'da tekrarlanacak İBB Başkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği anketi paylaştı. Ankete göre Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, seçim yarışını Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'ın önünde götürüyor.

9 bin kişiyle yapılan ve "Bugün İstanbul'da seçim olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunun katılımcılara yöneltildiği ankette, kararsızların dağıtılması sonucunda Binali Yıldırım yüzde 48,30 destek alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 50,64'lük oranla öne geçti.

Ankette Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar için destek yüzde 0,84 olarak belirlenirken, diğer adaylar için bu oran yüzde 0,22 seviyesinde kaldı.

© Fotoğraf : Twitter/ADA Araştırma ADA Araştırma şirketinin, 23 Haziran'da tekrarlanacak İBB Başkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği anket

ADA Araştırma şirketi, 31 Mart seçimleri için İstanbul'da yaptığı ankette İmamoğlu'nun yüzde 49,2, Yıldırım'ın yüzde 48,4 oy alacağını öngörmüş, bu araştırmayla gerçek sonuçlara en çok yaklaşan anket şirketlerinden biri olmuştu.