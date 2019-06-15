Öcalan’dan açıklama: Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk olamaz

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Rezan Sarıca ve Nevroz Uysal, 12 Haziran’da İmralı’ya giderek Öcalan ile görüştü. Büro görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada Öcalan’ın “Tarihsel bir gösterge olarak Türksüz Kürt, Kürtsüz Türk’ün var olamayacağını; Mezopotamya’da Kürtler bitirildiği vakit Anadolu’da Türklük adına da geriye bir şey kalmayacağını” belirttiği ifade edildi.

'GANDHİ TARZI SİVİL ÇÖZÜM'

Öcalan’ın, Gandhi’ye atıfla sivil, yaratıcı farklı çözümlerin üretilebilmesi gerekliliğini dile getirdiği belirtilen açıklamada, demokratik müzakere siyasetiyle, akıl, politik ve kültürel güçle sivil mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi ve demokratik çözüme bu şekilde zemin yaratılabileceğine dikkat çekildiği kaydedildi.

AÇLIK GREVLERİ

Avukatlar Öcalan'ın açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine gönderdiği mektubu da yayınladı. Eylemler Öcalan'ın çağrısıyla sona erdirilmişti.

Öcalan ile son avukat görüşmesi 8 yıllık aranın ardından ilk kez 2 Mayıs'ta yapıldı. Avukatlar görüşmenin ardından 6 Mayıs'ta Öcalan'ın İmralı'dan gönderdiği mesajı okudu.