ANAR Genel Müdürü Uslu: İstanbul seçiminde katılım azalacak

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimine sayılı günler kalmışken, Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuşan Uslu, katılım oranında 24 Haziran seçimine göre artış değil tersine sezon etkisiyle düşüş beklediğini söyledi.
Uslu, Demirkaya'nın sorularına şu şekilde cevap verdi:
İki adayın katılacağı ortak yayının seçmen üzerinde etkisi olur mu?
SEÇMENİN YÜZDE 15’İ HER DURUMDA SANDIĞA GİTMEYECEK
İki aday da sandığa gitmeyen seçmeni iknaya dönük kampanya yürütürken bunun sonuç vermeyeceğini mi düşünüyorsunuz?
Politik bir tavır alıp sandığa gitmeyenleri ikna edecek bir süreç gelişmedi mi?
Bir de önceki seçimde protesto eden seçmenin belli bir siyasal tavrı var. Bu tavrı bilinçli seçmen için değiştirmek kolay değil. Ama oy kullananı götürmek daha kolay ama sezon etkisi ile mücadele etmek gerekiyor. Partilerin bu seçmen kitlesini ikna için Anadolu’da kampanya yürütmesi doğruydu. Ne ölçüde faydası olacağını göreceğiz. Yazlığa gidenlerin belki imkanları var ama Muş’a köyüne giden ailenin geri gelmesi kolay değil. Ben geçen seçimin biraz daha altına düşmesini bekliyorum.
İktidar cephesi açısından istenen sonuç alınamazsa 3. bir seçim konuşur muyuz?
Ben zannetmiyorum. Ne seçmen ne sistem tolere edemez. Hiç kimse seçim atmosferinin, gerilim atmosferinin bu kadar uzun sürmesinden memnun olmaz. Herkes ekonomik sistemin bir parçası. Ekonominin seçim dönemlerinde olumsuz etkilendiğini de herkes biliyor. 3. seçim olasılığı gereksiz bir tartışma.
Sadece bir araştırma yayınladınız. Tekrar sahaya inmeyeceksiniz. Nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?
İmamoğlu biraz önde görünüyor ama kesin konuşamıyoruz. Bir sandığa gitme oranı ne olacak bunu bilmiyoruz. İkincisi tepkisel beyanları tek araştırma ile ölçmek mümkün değil. Şu aday kesin alır demek doğru değil. Yarış son ana kadar tüm heyecanı ile sürecek görünüyor. “Kim kazanacak” dediklerinde “seçmeni sandığa götüren kazanır” diyorum. Daha çok götüren kazanır. Yaz aylarında yerel seçim yapmayalı neredeyse 40 yıl oldu. Sezon etkisi önemli olacak.
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