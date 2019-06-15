Selçuk: İŞKUR aracılığıyla 571 bin 266 kişinin işe yerleştirildi

Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30.1’lik artış kaydedildiğini ve 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR’un 2019 yılı Ocak-Mayıs dönemi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Selçuk, geçen yılın aynı dönemine göre işe yerleştirme rakamlarında yüzde 30.1’lik artış kaydedildiğini ve 571 bin 266 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiklerini söyledi.
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