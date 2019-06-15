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12:54 15 Haziran 2019
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    Nagehan Alçı: Kritik konumdaki CHP’lilerden aldığım telefonlar beni şaşırtıyor

    © Fotoğraf : YouTube
    Türkiye
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    HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ve AK Parti'nin İBB adayı Binali Yıldırım'ın yarın İsmail Küçükkaya moderatörlüğündeki tartışmada karşı karşıya gelmesini değerlendirdi.

    Alçı, moderatör Küçükkaya'nın CHP'yi desteklediğini buna rağmen CHP içinde huzursuzluğun devam ettiğini iddia etti.

    CHP'li önemli isimlerden aldığı telefonu şaşırdığını belirten Alçı,  "Özellikle CHP İstanbul il örgütü kaynıyor. Örgüte görüşü sorulsa Ekrem İmamoğlu’nun bu yayına çıkmaması yönünde bir eğilim olduğu söyleniyor." dedi.

    Alçı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

    © REUTERS / Murad Sezer
    İmamoğlu: 31 Mart öncesi ısrarla ortak yayın yapalım demiştim, 'Zaten meydanlarda konuşuyoruz' demişlerdi
    "CHP’li sosyal medya hesaplarına bakın, yayını istekle bekleyen tek bir kişi yok. Gerçekten çok tuhaf bir durum…

    Zaten bu yayında moderatör olmak için özel uğraş sarf eden Uğur Dündar’ı bu işten caydıran da CHP’li kitlelerin yoğun baskısı oldu. Adeta linç ettiler Dündar’ı.

    Şimdi de sosyal medyada CHP’li çevrelerde Küçükkaya’ya yönelik büyük güvensizlik görünüyor. Zira dün İsmail bazı isimlere dava açacağını ifade etmiş.

    Kendi tabanından Ekrem İmamoğlu’na yayına çıkmaması yönünde ciddi bir baskı var ama İmamoğlu sözünden dönen insan konumuna düşmek istemiyor. Aynı şekilde Canan Kaftancıoğlu da bu görüşte. Kısacası ok yaydan çıkmış durumda.

    CHP içinde Binali Bey’in ısrarla CHP’li gazeteci talep etmesi atağına karşın hazırlıksız kalındığı görüşü ağır basıyor. Bu durumun aksi tesir etmesi ihtimalinden korkuluyor.

    Biliyorsunuz o panikle CHP’nin görüşüyle Fatih Portakal ismi reddedildi yoksa Binali Yıldırım’ın Dündar’dan sonra ikinci tercihi Portakal’dı. Ancak CHP bu ismi istemedi.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım,
    © AA /
    Yıldırım: İmamoğlu'yla çıkacağım yayın için hiçbir özel çalışmam yok, ben çalışmamı 16 yıldır yapıyorum
    Peki AK Parti kanadı bu yayına nasıl yaklaşıyor? CHP’nin aksine bu tarafta da inanılmaz bir rahatlık var. Binali Yıldırım cephesi son derece sakin. Tayyip Erdoğan ise bu düello işine hiç karışmıyor. Son günlerde Erdoğan büyük devlet ve uluslararası ilişkiler meseleleriyle ilgilenip İstanbul olayını parti kurmaylarına delege etmiş durumda. Şu an parti liderliği şapkasından ziyade devlet başkanlığı şapkasını kullanıyor.

    Yarınki yayın meselesi bana sorulunca şunu söylüyorum: Bu pilav daha çok su kaldırır."

    Etiketler:
    ortak yayın, AK Parti, İsmail Küçükkaya, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, CHP, Nagehan Alçı
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