Sinop'ta imar planı iptal edildi, tüm inşaatlar durdu

Sinop Çevre Dostları Derneği tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’na ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği kazanılmış hak kurallarına, şehircilik ilke ve esaslarına, şehrin gelecekte yaşayacak nüfusunu belirleyen nüfus projeksiyonlarına aykırı olduğu, planlardaki gösterim tekniğinin eksik gösterildiği, alt ölçekteki planlama kararlarının üst ölçekteki planlama kararlarına ve planlama alanı sınırlarına uymadığı gerekçesiyle planın iptali istemiyle Samsun 1’inci Bölge İdare Mahkemesi’nde dava açıldı.
Mahkeme, imar planlarını mevzuata ve hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararla birlikte yeni bir imar planı hazırlanıp onaylanıncaya kentte hiçbir inşaat yapılamayacak.
’YENİ PLANA KADAR HİÇBİR İNŞAAT YAPILAMAYACAK’
BELEDİYE BAŞKANI: SAĞLIKLI BİR İMAR PLANI YAPACAĞIZ
"Mahkeme kararı ile iptal olduktan sonra bizim meclis kararı almamız gerekiyordu. Belediye meclis toplantımızı gerçekleştirdik. Bu konu ile ilgili ve yeni imar planı yapılması kararı aldık. Bu kararla birlikte yeni imar planını yapmak için adım adım ne gerekiyorsa yapacağız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında bekleyen 1/25 binlik revizyonu ile ilgili talebimiz var. 3 madde üzerine kurulu itirazımız var. Bu talebin de bu süreçte yerine getirilip bu revizyon planının da gerçekleştirilmesini sağlayacağız. Koruma amaçlı imar planımızın da gerçekleştirilmesi ile birlikte bu 3 planı üst üste koyarak Sinop'un bir daha tadilatına gerek kalmayacağı, sağlıklı bir imar planıyla buluşturmayı ümit ediyoruz."
Yeni imar planı sürecinin çok titizlikle yapılması gerektiğini söyleyen Ayhan, "En az 1 yıl süreceğini tahmin ediyoruz. İstinaf mahkemesine itiraz ettik. Bu itiraz neticesinde eğer Samsun 1’inci İdare Mahkemesi’nin almış olduğu karar bozulmuş olursa eski imar planımıza kavuşacağız. Mahkeme bu kararı bozsa bile biz belediye olarak Sinop'a yeni imar planı yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Biz yine de imar planı yapmamız için atmamız gereken adımları atacağız. Amacımız yeni imar planı tamamlanana kadar vatandaşlarımızın mağdur olmamasını sağlamak diye konuştu.
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