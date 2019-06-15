Bekaroğlu'ndan Kurtulmuş'a: AKP'ye katılırken, hangi terör örgütü ile neler konuştuğunuzu açıklarım

Kurtulmuş'un terör iddiasına HAS Parti'de birlikte çalıştığı Mehmet Bekaroğlu, "2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken,hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım" sözleri ile tepki gösterdi.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bekaroğlu, Kurtulmuş'un İmamoğlu hakkındaki sözlerini alıntılayarak, "Sayın Kurtulmuş, lütfen susun,insanlara iftira etmekten vazgeçin; yoksa 2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken,hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım."O zaman o örgüt henüz terör örgütü değildi" mi diyeceksiniz?" dedi.
Sayın Kurtulmuş, lütfen susun,insanlara iftira etmekten vaz geçin; yoksa 2012'de Has Parti'yi kapatıp AKP'ye katılırken,hangi terör örgütü ile kimler aracılığında neler konuştuğunuzu açıklarım."O zaman o örgüt henüz terör örgütü değildi" mi diyeceksiniz?https://t.co/o3G1dOGK7S— Mehmet Bekaroğlu (@MBekaroglu) June 14, 2019
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