ORC Araştırma 23 Haziran seçimlerine ilişkin yeni anket sonuçlarını açıkladı

Buna göre anket sonucunda tercihini Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu lehine kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 47.7, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım için oy vereceğini belirten seçmenlerin oranı yüzde 48.3 oldu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, oy vermeyi düşündüğünüz aday hangisidir?— ORC ARAŞTIRMA (@orc_arastirma) June 15, 2019
12-14 Haziran 2019 pic.twitter.com/N2c5jDj2u5
ORC'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine yönelik haziran ayı başında gerçekleştirdiği ilk anket çalışmasında ise Binali Yıldırım için yüzde 47, Ekrem İmamoğlu için yüzde 46.7 sonucu çıkmıştı.
ORC İstanbul anketini paylaştı: Binali Yıldırım 0.3 puan önde https://t.co/zxgOVjjSk8 pic.twitter.com/2RRHPv8Sc8— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 8, 2019
Mayıs sonu ile haziran ayı başında gerçekleştirilen söz konusu ankette yüzde 5.5 olan kararsızların oranının seçime iki hafta kala azaldığı dikkat çekti.
Daha önceki ankette 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanmayan seçmenlerin yüzde 50.7si tercihlerinde bir değişiklik olmayacağını, yüzde 14,3'ü kararsız, yüzde 17.9'u Binali Yıldırım'a, yüzde 17.1'i ise Ekrem İmamoğlu'na oy vereceğini belirtmişti.
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