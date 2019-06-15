Saldırıya uğrayan Yeni Akit TV Haber Müdürü Alan: Bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın

Yeni Akit TV Haber Müdürü Murat Alan, Cuma namazı çıkışı bir grup tarafından uğradığı saldırıyla ilgili "Bu Cumhurbaşkanımızın iradesine saldırı. AK Parti'nin bu işi takip etmesi lazım. Bizim hükümetimizde bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın" dedi.

Alan, Cuma namazı çıkışı 4 kişinin beyzbol sopalı saldırısına uğradı.

Saldırıda başından ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Murat Alan, çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Alan’ın tedavisi sürerken darp eden 4 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

'2 GÜN ÖNCE ANKARA'DAN İSTANBUL'A GELMİŞLER'

Saldırının nasıl gerçekleştiğini anlatan Alan şöyle konuştu:

"Senin siyasi iradenin de hakkından geleceğiz diyerek başıma beyzbol sobasıyla vurdu. Ben o anda çocuğumu düşündüm. 6 yaşında o an çocuğum çığlık attı. 2 gün önce Ankara'dan İstanbul'a gelmişler. Olayın kesinlikle takipçisi olacağız. Ama ben değil bu Cumhurbaşkanımızın iradesine saldırı. AK Parti'nin bu işi takip etmesi lazım. Bizim hükümetimizde bizim dönemimizde bize yaptıklarına bakın. Allah'ın izniyle geri adım atmayacağız." dedi.

NE OLMUŞTU?

Alan, 1 Haziran’da Akit TV’de yayımlanan programda Ali Tarakçı ile tartışması sırasında “Bugüne kadar bütün Müslümanları tutup kolundan içeri attınız bir tek FETÖ'yü içeri atmadınız. Sizin o Ergenekoncularınızın da Fethullahçılarınızın da hepsinin Silivri’de, Sincan'da burnundan getiriyoruz. O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu. Askeri Savunma Bakanı'nın arkasına koyuyorsa, sivillerin arkasında saf tutturuyorsa bunu AK Parti iktidarı oturttu" demişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Alan'ın, televizyon programında, generallere yönelik sözleriyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuş Alan hakkında soruşturma başlatılmıştı.