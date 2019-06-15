İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hizmet araçlarını, 'Birilerinin 'makam aracı' dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç' başlığıyla oluşturduğu görsellerle tanıttı.

İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için kullanılan araçların, "Birilerinin 'makam aracı' dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araç" başlığıyla tek tek tanıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçümüne ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında gönül belediyeciliği anlayışıyla ve bir ibadet aşkıyla hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.

İBB'den 'makam aracı' iddialarına yanıt: Birilerinin 'makam aracı' dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araçlar https://t.co/5IY34sRaOc pic.twitter.com/QdndtiycT1 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 15, 2019

​Hizmetleri en iyi şekilde ve hızlıca gerçekleştirebilmek için araçların kullanıldığı vurgulanan açıklamada, ambulans, itfaiye, Beyaz Masa ile yerinde çözüm, cenaze hizmetleri, şantiye kontrol, yol bakım onarım, park bahçe denetimleri, zabıta kontrol ve denetimleri, böcek ilaçlama, mobil iletişim noktaları gibi birçok alanda araçların hizmet verdiği kaydedildi.

Açıklamada, kiralık araçların kişisel amaçla değil, İstanbul'a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanıldığının altı çizildi.

İBB'nin oluşturduğu görsellerde; itfaiye, itfaiye eğitim, ambulans, AKOM, zabıta, evde sağlık, sosyal hizmetler, Alo 153 Yerinde Çözüm, mobil iletişim, mobil EDS, vektörle mücadele, cenaze taşıma, cenaze yakını taşıma, sivil savunma, mobil Belnet otobüs, Vetbüs, Vetkabin, mobil büfe, lojistik destek araçları ve yol bakım araçları yer alıyor.