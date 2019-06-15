Açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5 bin 462 kilometre yüzölçümüne ve 16 milyona yakın nüfusa sahip, 7 gün 24 saat yaşayan dünyanın en önemli metropollerinden biri olan İstanbul'a en iyi şekilde hizmet etmek için görev icabı gerekli tüm araçları kullanmaktadır. İstanbulluların huzur ve refahı için şehrin her noktasında alt yapıdan üst yapıya hayatın her alanında gönül belediyeciliği anlayışıyla ve bir ibadet aşkıyla hizmetler kesintisiz sürdürülmektedir." ifadesi kullanıldı.
İBB'den 'makam aracı' iddialarına yanıt: Birilerinin 'makam aracı' dediği, bizim ise hizmet için kullandığımız araçlar https://t.co/5IY34sRaOc pic.twitter.com/QdndtiycT1— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 15, 2019
Açıklamada, kiralık araçların kişisel amaçla değil, İstanbul'a ve İstanbullulara en iyi şekilde hizmet etmek için kullanıldığının altı çizildi.
İBB'nin oluşturduğu görsellerde; itfaiye, itfaiye eğitim, ambulans, AKOM, zabıta, evde sağlık, sosyal hizmetler, Alo 153 Yerinde Çözüm, mobil iletişim, mobil EDS, vektörle mücadele, cenaze taşıma, cenaze yakını taşıma, sivil savunma, mobil Belnet otobüs, Vetbüs, Vetkabin, mobil büfe, lojistik destek araçları ve yol bakım araçları yer alıyor.
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