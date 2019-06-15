Kayıt
19:16 15 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener

    Akşener: Ülkenin gerilime değil, normalleşmeye ihtiyacı var

    © AA / Serhat Çağdaş
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Haksızlığa rağmen hodri meydan dedik. Biz yanlış yapılıp iptal edilmiş bir seçime gitmiyoruz. Seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanının hakkını saklı tutarak seçime gidiyoruz." dedi.

    Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy’de esnaf ve İYİ Parti seçim çadırlarını ziyaret eden Akşener, 31 Mart seçimleri öncesi kendilerinin proje odaklı kampanya yürüttüğünü ancak Cumhur İttifakı'nın yöneticilerinin ise kendilerine karşı kara propaganda yapıp, hakaret dili kullandığını öne sürdü.

    Meral Akşener - Ekrem İmamoğlu
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Akşener: İmamoğlu Millet İttifakı'nın adayıydı şimdi 16 milyon İstanbullunun belediye başkanıdır

    31 Mart seçimlerinin yenilenme kararı üzerine itiraz etmediklerini belirten Akşener, şöyle konuştu: "Haksızlığa rağmen hodri meydan dedik. Biz yanlış yapılıp iptal edilmiş bir seçime gitmiyoruz. Seçilmiş bir büyükşehir belediye başkanının hakkını saklı tutarak seçime gidiyoruz. Çünkü bu ülkenin beraberliğe, kardeşliğe ve bütünlüğe ihtiyacı var. Ülkenin gerilime değil, normalleşmeye ihtiyacı var. 31 Mart akşamı İstanbullular bir karar verdi. Sayın İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçti. Sayın Erdoğan 31 Mart akşamı bir konuşma yaptı. Allah var çok ümitlendim. Yani sadece AK Parti’nin cumhurbaşkanı olmaktan çıkacak 81 milyonun Cumhurbaşkanı olmaya yönelik bir fırsat çıktı ortaya. Bunu şansa çevirecek ve neticede Türkiye normalleşecek diye düşündük.  Arkasından ne oldu, ne bitti bilmiyoruz, sonuç İBB başkanlığı iptal edildi. Niye iptal edildi diye biraz araştırdık. Ortaya bir şey çıktı, İstanbul seçiminin iptalinin sebebi duygusalmış." 

    'İMAMOĞLU 16 MİLYON İSTANBULLUNUN BELEDİYE BAŞKANI OLACAK'

    Akşener, İBB ile ilgili çeşitli yolsuzluk iddialarında bulunarak halkın parasının hukuksuzca kullanıldığını söyledi. Ekrem İmamoğlu ve bütün İstanbulluların hakkının gasbedildiğini ifade eden Akşener, "Ben bu milleti tanıyorsam sandığına tekme atılmasını katiyetle kabul etmez. Biliyorum ki sevgili kardeşim, Sayın Ekrem İmamoğlu bu seçim sandıklarından en az 2-3 puan farkla çıkacaktır. Sandıklar açılacak, bakalım bu arkadaşlar ne yapacaklar." ifadelerini kullandı. 

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
    Akşener: Bu 'Ultimatom veremez' işlerini bize söylüyorlar, şunu mümkünse Trump'a söylesinler

    Akşener, partilileri son günlerde yaşanabilecek provokasyonlara karşı uyararak 23 Haziran'a kadar herkesin sinirlerine hakim olmasını istedi.

    23 Haziran'da öncelikle seçmenin iradesinin kabul görmesini dileyen Akşener, şunları aktardı: "Hayalim şu: İnşallah seçilecek Sayın İmamoğlu ve 16 milyon İstanbullunun belediye başkanı olacak. Dertli biri gittiğinde özel kaleminin kulağına 'Bizden mi değil mi?' diye fısıldamayacak. Özel kalemine tembih edip 'Gidip bizimkine üye olsun' demeyecek, sadece dertlinin derdine çare olacak. En önemlisi yüzlerdeki gerginliği ‘Yarınla ilgili ne olacak’ kaygısını yaratan o ifadenin inşallah 24 Haziran günü İstanbullunun kalbinden, yüzünden çıkacağına inanıyorum."

    Ataşehir Prestij Caddesi'nde Akşener'in AK Parti çadırı ziyareti sonrası iki vatandaş arasında gerginlik yaşanırken, polis ekipleri çadırlar arasına sıralanarak güvenlik önlemi aldı. Akşener ise konuşmasında cadde esnafına ve çadır ziyareti yaptığı AK Partililere nezaketleri için teşekkür etti.

    Programlara bazı İYİ Parti genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve partililer katıldı.

    İlgili konular:

    Akşener: Bu siyasetçiler ayrı bir millettir, sizi birbirinize düşürürler sonra defolup giderler
    Akşener: Mitili değil ama postu İstanbul'a seriyorum
    Akşener: VIP'ten geçmek İmamoğlu'nun kafasına kuş kondurmaz
    Etiketler:
    Meral Akşener, 23 Haziran İBB seçimleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul, İYİ Parti, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Bu yıl 3.'sü düzenlenen Moskova'daki Türkiye Festivali kapsamında sahne alan Mehter Takımı'nın gösterisinden bir kare.
    Mehter Takımı, Moskova’da sahne aldı
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet