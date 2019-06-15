Soylu'dan İmamoğlu'na: Sen önce Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap" dedi.

Soylu, Sultangazi'de Sivas Zara Ekinli Derneği Buluşması'nda, 23 Haziran'daki seçime değinerek, "İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin istikrarını zedelemeye çalışacaklara fırsat vermemeliyiz. Bunu yapacaklarına adımın Süleyman Soylu olduğu gibi eminim. 'Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i kazandık, haydi bakalım meşruiyet mücadelesine.' diyecekler göreceksiniz. Türkiye'yi yeniden bir maceraya sürüklemek isteyecekler. Önümüzdeki 4 yılı aşkın bir zamanlık dönemi Türkiye'nin iyi kullanmaması için Türkiye'yi sıkıştırmaya çalışanlara büyük bir avans sağlamaya çalışacaklar." diye konuştu.

Bakan Soylu, İçişleri Bakanı olarak Türkiye'nin terörle mücadele eden unsurlarından biri olduğunu ve gücü yettiğince bu mücadeleyi sürdüreceğini anlatarak, şöyle devam etti: "Doğu ve güneydoğuda dağlarımıza nasıl sızıyorlarsa, şehirlerimize nasıl sızmaya çalışıyorlarsa ki sızmaya çalıştıklarını görüyorum, bir takatim varsa, bunu ifade etmek benim görevim. Sonra 'eyvah' para etmez. Terör örgütleri de şımartılmaya gelmez. Bize büyük bir miras olarak bırakılan medeniyetten hemşehrilerimize bunu anlatmak benim görevim. Bunların üzerinden PKK, İstanbul'a sızmaya çalışıyor, sızmaya. Bu sızmaya müsaade etmemek için elimizden geleni yapacağız. Sonra, seçim bitti kazandılar... Ondan sonra milletimize diyeceğiz ki 'Bizden günah gitti. Biz vebal olarak bunu anlattık, bütün İstanbul'a anlattık.' Canan çıkmış, 'Biz Süleyman Soylu'nun geçmişini biliriz.' diyor. Benim geçmişimi elbette bilirsin, ben domuz yiyerek büyümedim ki."

'İYİ BİR ŞEY YAPSA BU GÖRÜLMEZ Mİ?'

Bakan Soylu, İstanbul'un metro hattı uzunluğunun 170 kilometre olduğunu kaydederek, "Füniküler hattı var, hafif raylısı var ve 600 kilometreye çıkacak. Ekrem İmamoğlu diyor ki 'Metroyu ben yapacağım, tamamlayacağım.' Sen Beylikdüzü'nde başladığın camiyi bitir de ondan sonra onları yap." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun aday olduğunu hatırlatan Soylu, "5 yıl belediye başkanlığı yaptın Beylikdüzü'nde, bir tek şey söyle ne yaptın? Ne yaptın? Yap, tamam. Orada bir Yaşam Vadisi yapıldı, yüzde 95'ini ondan önceki belediye başkanı yaptı bitirdi zaten, bu çimini serdi. Hepsi bu, çim serdi. Onun dışında iyi bir şey yapsa bu görülmez mi?" ifadelerini kullandı.

'1 AY İÇİNDE ASAYİŞ SORUNU VE PROBLEMİ KALMAYACAK'

Soylu, daha sonra Yayla Mahallesi'ne gitti. Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektiren Soylu, pazar esnafını da ziyaret etti. İkindi namazının ardından vatandaşlara hitap eden Soylu, konuşması sırasında caddeden geçerken yanına gelen gelin ve damadı tebrik etti. Soylu, düğün hediyesi verdiği gelin ve damatla fotoğraf çektirdi.

31 Mart'ta İstanbul'da seçimi kaybetmediklerini belirten Soylu, "Sandıkların yüzde 10'unu açtırabildik, itiraz edildi. Ancak sonra neden açılmadığı da belli oldu, televizyonlarda geziyor şimdi. İl Seçim Kurulunu basmışlar, orada da abidik gubidik yapmışlar. Yüzde 10 sandıklar açıldı, fark 29 binden 13 bine düştü. Eğer yüzde 90'ını açtırsaydık, bugün 23 Haziran'ı konuşmamızın bir anlamı yoktu. Bize göre biz kazanacaktık ama sandığın içinde değiliz, sonuç başımızın üzerindedir. Biz hakkımızın yenildiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Soylu, Yayla Mahallesi'nin sorunlarını bildiklerini dile getirerek, "Dediler ki 'Bizi artık ikinci sınıf olmaktan çıkarın.' Emrinize amadeyiz, burası İstanbul'un birinci sınıf ilçesi olacak. Buranın imar meselesiyle belediye başkanımız çalışıyor. Biz de elimizden gelen gayreti ortaya koyacağız." dedi. İstanbul'a yapılacak 30 polis merkezinden birinin Habipler'e yapılacağını bildiren Soylu, "Burada arkadaşlara talimat verdim. 1 ay içinde hırsızlık meselesi de dahil olmak üzere buranın bir tek asayiş sorunu ve problemi kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Soylu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek isteyerek, "Gezide otelini tahsis edenler, erzak tahsis edenler, bugün uçağını tahsis ediyorlar. İstanbul'u gezi ruhuna teslim etmemek lazım. Onların ne yaptıklarını biliyoruz." şeklinde konuştu.