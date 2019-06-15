Kaftancıoğlu'ndan başörtüsü montajlı fotoğrafa yanıt: Beni değil başörtülü kadınları aşağılıyorlar, yakışmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle, her renge saygı duymak zorundasınız. Yakışmış:)" yazdı.
Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle,her renge saygı duymak zorundasınız.— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) June 15, 2019
Yakışmış:) pic.twitter.com/QyQSiMv4uL
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