Kaftancıoğlu'ndan başörtüsü montajlı fotoğrafa yanıt: Beni değil başörtülü kadınları aşağılıyorlar, yakışmış

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, başörtüsü montajlanarak dolaşıma sokulan fotoğrafı ile ilgili açıklama yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle, her renge saygı duymak zorundasınız. Yakışmış:)" yazdı.

Fotomontajla şahsımı başörtülü yaparak beni aşağılayacaklarını sananlar başörtülü kadınları aşağılıyorlar aslında. Ve siyasi rant uğruna hiçbir kadını aşağılamaya hakkınız yok.Kadınların özgür iradesiyle karar verecekleri her şekle,her renge saygı duymak zorundasınız.

Yakışmış:) pic.twitter.com/QyQSiMv4uL — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) June 15, 2019

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