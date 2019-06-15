Elçi'nin cenazesini işaret ederek 'Tanal'ın PKK cenazesinde ne işi var' diyen Turgay Güler'e tazminat cezası

2015 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlediği basın toplantısı sırasında öldürülen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesini, 'terörist cenazesi' gibi sunup, CHP İstanbul Milletvekili Tanal’ı “Bu Mahmut Tanal arkadaşın PKK cenazesinde ne işi var” sözleriyle hedef alan gazeteci Turgay Güler, 5 bin lira tazminata mahkum edildi.

2015 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde düzenlediği basın toplantısı sırasında ensesine isabet eden kurşunla katledilen eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin cenazesini, 'terörist cenazesi' gibi sunup, CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ı "Bu Mahmut Tanal arkadaşın PKK cenazesinde ne işi var" sözleriyle hedef alan gazeteci Turgay Güler, mahkeme tarafından 5 bin TL tazminata mahkum edildi.

CHP’li Tanal, bu ifadelerinden dolayı 'Hukuka aykırı söylemlerle kişilik haklarına saldırıda bulunduğu' iddiasıyla Turgay Güler hakkında tazminat davası açmıştı. Tanal’ın talebini değerlendiren Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ülke TV programcısı Turgay Güler’i 5 bin TL manevi tazminata mahkum etti.

TANAL: YARGI GEREKEN CEVABI VERDİ

Mahkeme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, kendilerini itibarsızlaştırmak için merhum Tahir Elçi’nin tabutunu 'terörist cenazesi' olarak nitelendirecek kadar gözü dönenlere, CHP mensuplarına 'terörist' yaftası yapıştıranlara yargının gereken cevabı verdiğini söyledi.