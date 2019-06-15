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22:03 15 Haziran 2019
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    Kılıçdaroğlu'ndan 2. yıldönümünde 'Adalet Yürüyüşü' açıklaması: Polisin bize müdahale edeceği duyumunu almıştık

    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor. Adalet Yürüyüşü’nün 2. yıl dönümünde yürüyüşe dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Ankara'dan Kocaeli'ne geldiğimizde gişelerde polisin bize müdahale edeceği duyumunu almıştık" dedi.

    Adalet Yürüyüşü’nün 2. yıl dönümünde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT, Tele 1, Cem TV, Halk TV, Türkiyem TV’nin ortak yayınında konuşuyor.

    Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

    - Gazeteciler, iktidara göre farklı düşünenler, tutuklanıyordu hapse atılıyordu. Bunlar artarak birikiyordu. Böyle bardağın içine düşen damlalar gibi.

    - Muğla'dan iki belediye başkanımız da vardı, onlarla konuşuyorduk nasıl çözülür neler yapabiliriz diye. O sırada Enis Berberoğlu'nun tutuklandığını söyledi. Buna karşı bir şey yapılması lazımdı. Tabloya baktığınız zaman giderek ağırlaşan bir tablo vardı.

    - İktidar bu baskıyı toplum sessiz kaldıkça giderek arttırıyor.

    - Dolayısıyla ne yapalım diye uzun uzun konuştuk. Sonunda milletvekillerini topladık ve grup toplantısı yaptık genel merkezde. Orada bu yürüyüşün kararını aldık. Bunun kamuoyuna açıklanması gerekiyordu."

    'POLİSİN YOLU KESECEĞİ İFADE EDİLDİ'

    - Kocaeli’ne yaklaştığımız bir dönemde. İktidar Bolu’ya falan gidemez diyordu. Kızılcahamam’ı aşamazlar deniyordu. Kocaeli’ye yaklaşırken gişelerde polisin yolu keseceği ifade edildi. Böyle bir şey olursa gişelerde oturacağız dedik. Ama böyle bir engelleme olmadı, biz Maltepe’de yürüyüşümüze tamamladık.

    - Adalet arayışımız hala devam ediyor. Türkiye'de adaletin olmadığını herkes biliyor. Bugün hapishaneler ağzına kadar dolu. Bir bilim insanı 'Barış Bildirisi'ni imzaladı diye hapse mi atılır, bir gazeteci yorum yaptı, haber yaptı diye hapse mi atılır? Bir gazeteciye saldıranlar ise savcının odasından güle oynaya çıkıyor.

    - AKP Genel Başkanı Erdoğan bile Meclis'e adalet reformu getiriyoruz diyor. Onlar da adalet olmadığını bilmiyor.

    YOLA GÜBRE DÖKEN KİŞİ HAKKINDA AÇIKLAMA

    - Bizi protesto etmek istyen insanlar da oldu. Protesto edenlere hak hukuk adalet sloganını attık sadece. Herhangi bir şey yapmadık, el salladık onlara. Beni üzen olaylardan birisi Düzce'de yaşadığımız bir olaydı. Biz bir ailenin daveti üzerine yemeğe gitmiştik. Akşam o yemekten dönerken bir haber geldi 'yola gübre dökmüşler' diye. Üzüldük tabi sonra bunlar temizlendi. Orada AKP'li bir vatandaş bunu protetso etti 'doğru değil' diyerek. O kişi şimdi hapiste ve geçen gün bana bir mektup yazmış . O mektupta da özür diliyor, 'Bana hakkını helal et" diyor. Mektup da yanımda. İsmini izin verirseniz ben okumayayım, ondan izin almadım bu konuda.'Sosyal medyada. maalesef iktidarın borazanlığını yapan TV kanallarında bu yürüyüşü DHKP-C'nin yürüyüşü diye duyunca bu işi yaptık' diyor. Sonuçta ben bayramda milletvekillerimi gönderdim gidin bayramını kutlayın diye. Ben de kendisine bir mektup göndereceğim. Ben kimseye kin ve öfke taşımam onun da beni protesto etme hakı var. Biz sonuçta insanız, düşüncelerimizi beğenmeyebilirler ama insanı tahrik edici düşüncelerden, söylemlerden kaçınmak lazım. Bu vatandaşımız da özür dileyerek kabahatini kabul ediyor.

    - İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri, köprüler kaça mal oldu? Hiç kimse bilmiyor. Vatandaş bu soruyu soruyor, "Ticari sır veremeyiz" cevabı alıyor. Böyle bir devlet anlayışı olmaz. Devlet vatandaştan vergi toplar, onun hesabını verir.

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