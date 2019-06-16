Soylu: Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar

FETÖ'nün de Gezi olaylarında yaptığı gibi organizasyon içinde olduğunu savunan Soylu, "FETÖ Gezi olaylarında işleri tahrik eden ve aynı zamanda devletin içerisinde bulunarak o tahriki devletin içerisinde de yapmaya çalışan organizasyon sergilemedi mi? Şimdi de Avrupa'dan Amerika'dan aynı sosyal medyayla beraber kendi adamlarıyla bunları yapmaya çalışıyorlar. Biz enayiyiz, anlamıyoruz yani. Gezi olaylarında otelini tahsis edenler, bugün de İmamoğlu'na özel uçaklarını tahsis ediyorlar bunu anlamıyor muyuz yani. İstanbul'a Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar." dedi.
Terör örgütlerinin İstanbul'a sızmaya çalıştığını dile getiren Soylu, "Bedirhan bebeğe nasıl hesabını veririz? Aybüke öğretmene nasıl hesabını veririz? Necmettin öğretmene nasıl hesabını veririz, biz Eren Bülbül'e nasıl hesabını veririz?" ifadelerini kullandı.
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