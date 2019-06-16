Soylu: Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İstanbul'u geldiği noktadan başka noktaya çevirmeyelim. Size bugüne kadar yanlış yapmadık. Değerlerimize itimat etmeyenler, bizi aşağılayanlar ve küçük görenlere, bu büyük şehri, bu medeniyet başşehrini teslim etmeyelim." dedi.

Bakan Soylu, Eyüpsultan Kültür Merkezi'nde İstanbul Gümüşhane Dernekleri Federasyonu (GÜDEF) Buluşması'na katıldı. Burada tezahüratlarla karşılanan Soylu, vatandaşlarla tek tek selamlaştı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, merkezi yurt dışında bulunan birçok medya kuruluşunun CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun borazanlığını yaptığını ileri sürdü.

FETÖ'nün de Gezi olaylarında yaptığı gibi organizasyon içinde olduğunu savunan Soylu, "FETÖ Gezi olaylarında işleri tahrik eden ve aynı zamanda devletin içerisinde bulunarak o tahriki devletin içerisinde de yapmaya çalışan organizasyon sergilemedi mi? Şimdi de Avrupa'dan Amerika'dan aynı sosyal medyayla beraber kendi adamlarıyla bunları yapmaya çalışıyorlar. Biz enayiyiz, anlamıyoruz yani. Gezi olaylarında otelini tahsis edenler, bugün de İmamoğlu'na özel uçaklarını tahsis ediyorlar bunu anlamıyor muyuz yani. İstanbul'a Gezi ruhunu iktidar yapmak istiyorlar." dedi.

Terör örgütlerinin İstanbul'a sızmaya çalıştığını dile getiren Soylu, "Bedirhan bebeğe nasıl hesabını veririz? Aybüke öğretmene nasıl hesabını veririz? Necmettin öğretmene nasıl hesabını veririz, biz Eren Bülbül'e nasıl hesabını veririz?" ifadelerini kullandı.