Kayıt
11:53 16 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama

    İmamoğlu-Yıldırım tartışmasını yönetecek olan Küçükkaya: 18-20 soru hazırladım

    Fotoğraf: Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 40

    Bu akşam saat 21.00’de CHP ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları ortak yayına çıkacak. Tartışmayı yönetecek olan FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya "Yaklaşık 18-20 soru hazırladım Konularımız bellidir, İstanbul ve seçim. Kimse merak etmesin, sorulması gereken soruları soracağım" dedi.

    Fotoğraf: Twitter
    Küçükkaya: İmamoğlu-Yıldırım tartışmasını Cüneyt Çakır'ın Avrupa maçları gibi yöneteceğim
    CHP ve AK Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'a ortak yayında soru yöneltecek FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Sözcü gazetesinden Yüksek Şengül'ün sorularını yanıtladı.

    * En baştan başlayalım, teklif nasıl geldi ve sonra neler yaşandı?
    Hem CHP hem de AKP cephesinden ‘Bu programın moderatörü olarak düşündüğümüz isimlerden birisi sizsiniz' açıklamaları bana ulaştırıldı ama resmi teklif almadığım için üzerinde durmadım. O arada pek çok kişinin adı geçti ve sonunda Uğur Dündar gündeme gelince de benim için o an bu konu kapandı.

    İsmail Küçükkaya
    © AA /
    İsmail Küçükkaya'dan 'zorunlu duyuru': Kimsenin yanına kâr kalmayacak

    * Neden?
    Çünkü, televizyon haberciliğinin bir numarası, efsanesi ve herkesin güvendiği bir isim, yaşayan bir efsane. Ardından Uğur Dündar inanılmaz bir şekilde sosyal medyada linç edilmeye başlandı. Sonunda o da bu yapılanları kabullenemedi ve çekildi. Aradan 10 saat geçmişti ki, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay beni aradı, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Mahir Ünal'la birlikte olduğunu söyleyip ‘CHP ve AKP sizin adınızda birleşti. Parti liderlerinin onayından sonra size döneceğiz' dedi. Ertesi gün Altay tekrar aradı, Mahir Ünal ile birlikteydi. ‘Sayın İmamoğlu ve Sayın Yıldırım'dan sonra Sayın Erdoğan ve Sayın Kılıçdaroğlu sizin adınızı onayladılar. Bu programın moderatörü olmayı kabul eder misiniz?' dedi. Bir an bile düşünmeden, kabul ediyorum dedim.

    © DHA /
    Dündar'dan kendisini 'taraf' olduğu için seçtiğini söyleyen Yıldırım'a: Teklifi reddetme haklılığım anlaşılıyor

    * Küçük de olsa bir endişeniz, çekinceniz olmadı mı?
    Hayır. Mutluluk ve gururla kabul ettim. Bu bir milli görevdir, bu vatan görevidir, Türkiye'ye hizmettir.

    * Programın yayını tüm kanallara açık olacak mı?
    2 adayın karşılaşacağı Tarihi Buluşma programını dileyen televizyon kanalı, dileyen internet sitesi, dileyen radyo yayınlayabilecek. Bu arada FOX, Pazar günü program öncesi ve sonrasında özel yayınlarıyla vatandaşlarımıza özel bilgiler sunacak.

    Fatih Altaylı
    © AA /
    Altaylı: Dündar'ın Küçükkaya'yı arayarak 'Sen de sunma' dediği iddiası ortalıkta dolaşıyor

    * Herkes bu akşam soracağınız soruları merak ediyor…
    Yaklaşık 18-20 adet soru hazırladım. Bunlar her iki konuğuma soracağım sorular olacak. Ayrıca her ikisine de ayrı ayrı soracağım 3'er soru var. Konularımız bellidir, seçim ve İstanbul… Sadece benim değil halkın merak ettiği, cevap aradığı soruları hazırladım.

    * Zaman konusunda sıkıntı olacak mı?
    Elimde kronometre olacak ve her soruya 3 dakikalık cevap hakkı tanıyacağım. Bir sorun beklemiyorum.

    Uğur Dündar
    © AA /
    Dündar'dan İmamoğlu-Yıldırım canlı yayını için 'algı operasyonu' uyarısı

    * “Soruları görelim” ya da “Şu konulara girmesen iyi olur” gibi istekler geldi mi?
    Hayır, bilakis Ekrem İmamoğlu da Binali Yıldırım da "Ne isterseniz sorabilirsiniz" dediler.

    * Ortak yayını sunma teklifini kabul ettikten sonra ailenizin, annenizin tepkisi ne oldu?
    Annem "Kabul etme oğlum" dedi ve "Bak, Uğur Dündar kabul etmedi, o senin büyüğün, en tecrübeli isim. Sen de girme bu işe evladım" diye ısrar etti. Ama ben onun kaygılanmasına gerek olmadığını söyleyerek ikna ettim.

    © Fotoğraf : DHA
    Kulis: Yıldırım ve İmamoğlu tartışma programına nasıl hazırlanıyor, AK Parti ve CHP'de hangi taktikler konuşuluyor?

    * Peki bu programı kabul etmekle riske girmediniz mi?

    Herkes riski, programın yayını sırasında görüyor. Bana göre 21.00'de başlayıp 23.00'te sona erecek olan canlı yayında risk yok. Asıl risk programdan önceki günlerdeydi.

    * Yaşadınız mı o riski?
    Evet… Uğur Dündar'a saldıranlar beni de sosyal medyada linç etmeye kalktı. Bir kesim var ki, bu programın yapılmasını istemediler. Ben Türkiye'nin kazanmasını istiyorum, onlar Türkiye'nin kazanmasını değil karışmasını istiyorlar. Beni baskı altına almak isteyenler, organize hareket edenler savcılar tarafından tespit ediliyor, yargı önünde hesap verecekler. Eleştiriye açığız ama iftira ve karalama yapanın yanına kâr kalmayacak.

    İsmail Küçükkaya
    © AA /
    Küçükkaya: Kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum

    * Temel Karamollaoğlu “İsmail Bey zor soru sorarsa tepki görebilir. Arada kalıp ezilmemek için dikkatli olmalı” dedi.
    Kimse merak etmesin, zor soru kolay soru değil, sorulması gereken soruları soracağım. Ayrıca üslup çok önemlidir. Asla rahatsız edici bir üslubum olmayacaktır.

    * Programdaki sürpriz olaylara müdahale yetkiniz olacak mı?
    Bu programda inisiyatif kesinlikle bende olacak. Tarafların birbirlerinin sözlerini kesmesine izin vermeyeceğim.

    * Taraflarla bu konuyu konuştunuz mu?

    İsmail Küçükkaya
    © AA /
    Küçükkaya: Kadın duygusunu ve ruhunu herhangi bir kadından daha fazla yansıttığıma inanıyorum

    Program akışının ve cevap sürelerinin bozulmaması için birbirlerine müdahale etmemelerini söyledim. Her iki tarafı da yıllardır tanıyorum.

    * Stüdyoda başka kimler yer alacak?

    İmamoğlu'nun ve Yıldırım'ın sadece birer danışmanı stüdyoda olacak. Parti bayrakları ya da amblemleri yerine sadece Türk bayrağını göreceğiz.

    * Türkiye'de reyting rekorları kıracağı önceden belli olan böyle bir program hatırlıyor musunuz?

    Didem Arslan Yılmaz
    © Fotoğraf : Youtube
    Didem Arslan Yılmaz: Bu süreçte tek kazancım, dost görünen ikiyüzlüleri tanımak oldu

    Pek çok bakımdan önemli bir program. Bütün Türkiye izleyecek bütün kanallarda yayınlanacak. Sanırım pek çok açıdan ilkleri yaşayacağız. Demokrasi kazanacak.

    * Bu tartışmada size göre kim nasıl davranırsa daha kazançlı çıkar?
    Sakin kalan, yalın açıklamalar yapan, güven veren, doğal olan taraf kim olursa o kazançlı çıkacak elbette. Üç dakikalık cevap sürelerini en hesaplı kullanan avantaj elde edecek. Her iki tarafa da başarılar diliyorum.

     

    Etiketler:
    ortak yayın, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, İsmail Küçükkaya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Rusya'da Türkiye Festivali'ne yoğun ilgi
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet