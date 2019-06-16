Ekrem İmamoğlu: Babamdan öğrendim

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu, Babalar Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.

İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile ilgili bir videoya da yer verdiği paylaşımda şöyle yazdı:

"Ben adil olmayı, çalışmayı ve tüm değerleriyle bu ülkeyi sevmeyi babamdan öğrendim. Bana öğrettiğin her şey için teşekkürler. #BabalarGünü"