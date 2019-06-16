Ekrem İmamoğlu: Babamdan öğrendim

31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve 23 Haziran'da yenilenecek seçimlerde CHP'nin adayı olan Ekrem İmamoğlu, Babalar Günü nedeniyle sosyal medyadan bir mesaj yayınladı.
© Sputnik / Ekrem İmamoğlu İletişim Ofisi
İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile ilgili bir videoya da yer verdiği paylaşımda şöyle yazdı:
"Ben adil olmayı, çalışmayı ve tüm değerleriyle bu ülkeyi sevmeyi babamdan öğrendim. Bana öğrettiğin her şey için teşekkürler. #BabalarGünü"
Ben adil olmayı, çalışmayı ve tüm değerleriyle bu ülkeyi sevmeyi babamdan öğrendim. Bana öğrettiğin her şey için teşekkürler. #BabalarGünü pic.twitter.com/Y7Lf8t0oxm— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2019
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