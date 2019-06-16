MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden PençeHarekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarıyla 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli Metina ve Kandil bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekat kapsamında, terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 7 PKK'lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi.

JANDARMA'DAN ŞIRNAK'TA OPERASYON

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe Operasyonu' gerçekleştirildi.

Operasyon kapsamında 5 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi.

Bakanlık daha önce aynı operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklamıştı. Böylece aynı bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı.