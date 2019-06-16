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00:16 17 Haziran 2019
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    AA Genel Müdürlüğü

    AA'dan açıklama: AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur

    © AA /
    Türkiye
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    Anadolu Ajansı, "AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır" açıklamasında bulundu.

    23 Haziran'da tekrar edilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) seçimlerinin CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart gecesi Anadolu Ajansı (AA) üzerinden veri akışının durdurulmasına ilişkin açıklamalarının ardından, AA'dan açıklama geldi.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (sağda) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın (solda) yaptığı ortak yayına katıldı.
    © AA /
    İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi

    Anadolu Ajansı'nın açıklaması şu şekilde:

    - Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ekrem İmamoğlu, televizyonlarımızda ortak yayınlanan tartışma programının başından itibaren defalarca Anadolu Ajansının (AA) adını anarak bir kez daha ajansımızı itham etmiş ve hedef göstermiştir.

    - Anadolu Ajansı, 31 Mart gecesi ve sonrasında müteaddit defalar açıkladığı gibi, 80 vilayetin sonuçlarını aktarırken, İstanbul’da açılan sandık oranı neredeyse yüzde 99’a ulaşmasına rağmen sonucun netleşmemesi; ayrıca buna bağlı olarak veri akışının durması nedeniyle abonelerine nihai veriyi ulaştıramamış, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sonuçlarını beklemiştir. AA, 31 Mart öncesindeki 6 seçimde de aynı şekilde açılan sandık oranı yüzde 99’a ulaştığında nihai sonucun açıklanmasını YSK'ye bırakmıştır. 31 Mart’ta yapılan uygulama diğer seçimlerden farklı değildir. Şunu da özellikle hatırlatmak isteriz ki, AA, seçim sonucu açıklayan değil, veri aktaran bir medya kuruluşudur. Türkiye’de seçim sonuçlarını AA değil YSK açıklamaktadır.

    - Sayın İmamoğlu’nun, yaptığımız tüm açıklamalara rağmen ısrarla ajansımızı hedef almasını ve haksız ithamlarda bulunmasını bir kez daha kınadığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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    Etiketler:
    Ekrem İmamoğlu, Anadolu Ajansı (AA), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran İBB seçimleri, 31 Mart 2019 yerel seçimleri, Türkiye
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