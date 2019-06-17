İYİ Partili Aslan: Yıldırım'a yakın bir isim, 'İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun' dedi

İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu ile rakibi Binali Yıldırım’ın karşılaştığı canlı yayının ardından Binali Yıldırım’a yakın bir isimle konuştuğunu, Konuştuğu kişinin kendisine “İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun” dediğini söyledi.

23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimlerinin CHP'li adayı Ekrem İmamoğlu ile AK Parti’nin adayı Binali Yıldırım, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde katıldıkları canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Canlı yayının ardından konuya ilişkin paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, “Binali Yıldırım’ın en yakınındaki biriyle konuştum. FETÖ ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun dedi...” ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım’ın en yakınındaki biriyle konuştum. Fetö ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun dedi... pic.twitter.com/tnj9WGbM7Z — Mehmet Aslan (@Aslnmhmt) June 16, 2019

​

​