İYİ Partili Aslan: Yıldırım'a yakın bir isim, 'İmamoğlu’nun başkanlığı hayırlı olsun' dedi

Canlı yayının ardından konuya ilişkin paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, “Binali Yıldırım’ın en yakınındaki biriyle konuştum. FETÖ ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun dedi...” ifadelerini kullandı.
Binali Yıldırım’ın en yakınındaki biriyle konuştum. Fetö ve İzmir’den kalma karton bilgi bizi yıktı; bu saatten sonra İmamoğlu’na başkanlık hayırlı olsun dedi... pic.twitter.com/tnj9WGbM7Z— Mehmet Aslan (@Aslnmhmt) June 16, 2019
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