Fatih Portakal'dan ortak yayın yorumu: Erdoğan’ın istediği kırılma kanımca olmadı

Gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayını, "Seçmen İmamoğlu/Yıldirim ikilisinin tartışmasına bakıp oyunu değiştirmez. Erdoğan’ın istediği kırılma kanımca olmadı. Erdoğan’ın miting yapacağına da ihtimal vermiyorum" sözleriyle değerlendirdi.

Gazeteci Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım'ın katıldığı ortak yayın sürerken, sosyal medya hesabından"İlk 1 saatte tarafların söylediklerinden aklınızda ne kaldı? Yıldırım’da yok gibi, İmamoğlu’nda “kul hakkı” ifadesi." dedi.

Portakal yayının ardından ise "Seçmen İmamoğlu/Yıldirim ikilisinin tartışmasına bakıp oyunu değiştirmez. Erdoğan’ın istediği kırılma kanımca olmadı. Erdoğan’ın miting yapacağına da ihtimal vermiyorum." dedi.

Fatih Portakal, moderatör İsmail Küçükkaya'ya ilişkin ise, "İsmail Küçükkaya’nın işini iyi yaptiğını, kendi tarzı içinde kalıp taraflara adil sekilde davrandiğını düşünenlerdenim. Umarim gelecek secimlerde liderleri yine bu şekilde bir arada görebiliiriz." ifadelerini kullandı.