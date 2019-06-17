Kayıt
06:23 17 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Cem Küçük

    Cem Küçük: Bizim taraf medyası birlik olmalı, eskiden olsa arkadaşlarımızı çiğ çiğ yemeye bakardık

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Bizim taraf medyası birlik olmalı" dedi. Gazetecilere yönelik saldırılara değinen Küçük, "Arkadaşlarımıza sahip çıkıldı. Eskiden olsa arkadaşlarımızı çiğ çiğ yemeye bakardık" ifadesini kullandı.

    Cem Küçük, "Bizim taraf medyası birlik olmalı, çünkü karşı tarafla uzlaşma olmaz" başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu köşede çok yazdım ettim. Bizim tarafın medyası ya da siyaseti hata yaptığında öz eleştiride bulunuyor. AK Parti seçmeni partide bazı arızalar görürse seçimlerde fatura çıkarıyor. Muhalefette asla böyle bir durum yok" ifadesini kullandı.

    Küçük şöyle devam etti:

    Cem Küçük
    © Fotoğraf : Twitter
    Cem Küçük: AK Parti'nin tepe noktalarındakiler bizim taraf medyasının yayınlarından asla memnun değil
    "Kendi yazarları, siyasetçisi hata yaparsa görmezden geliyorlar. Yok sayıyorlar. Tek bir ‘acaba biz hata yaptık mı?’ deme yok. Sorgulama ne gezer. Bizim taraftan bazılarının hatası ise karşı tarafa yaranma çabası. Ne yaparsanız yapın, karşı taraf sizleri asla sevmeyecek ve kabul etmeyecektir.

    İki üç belediye kazanınca adamlara gelen öz güvene bakın. Medyaları nasıl cengâver davranıyor. İşte son günlerde bazı gazetecilerin dövülmesinde bakış farkını görüyoruz. Yavuz Selim Demirağ çok ciddi biçimde saldırıya uğradı. Allah göstermesin, Demirağ ölebilirdi de. Bize ve çalıştığım TGRT ve Türkiye gazetesine her türlü iftirayı hayâsızca atan biri de saldırıya uğradı. Saldırıya kim uğrarsa uğrasın kınamak lazım. Bizler de bunu yaptık.

    Ancak karşı taraf bizlerden biri saldırıya uğrarsa pek oralı olmuyor. Akit TV Haber Müdürü Murat Alan çok ciddi bir saldırıya uğradı. 6 yaşındaki oğlunun yanında birine saldırmak kahpeliktir! Allah korusun, Murat o saldırıda ölebilirdi. Dün kendisiyle konuştum, ruhen iyi olduğunu ama fiziken iyi olmadığını söyledi. Murat'a ve Akit ailesine büyük geçmiş olsun...

    Dün de Beyaz TV muhabiri ve kameramanı arkadaşlarımız saldırıya uğradı. Beypazarı civarında çekim yaparken iki üç provokatörün üstelik kadın olan muhabire saldırmaları, şeker hastası olan kameraman arkadaşımızı yumruklamaları asla kabul edilemez. Elbette bu saldırıları yapanlar hukuk önünde bedelini ödeyecekler.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Samatya Kent Kültür Merkezi'nde avukatlarla bir araya geldi. Temelli, toplantıda konuşma yaptı.
    © AA / Başak Akbulut Yazar
    Temelli: Bugün AKP-MHP bloğunun karşısında İmamoğlu var, oylarımızı İmamoğlu'na vereceğiz
    Bakıyorum da muhalefetten Murat Alan ya da Beyaz TV muhabirleri için tek bir kınama yok. Üstelik haber manşetleri atılırken hâlâ utanmadan saldırının etkisini küçük görmeye çalışıyorlar. Sorsan tarafsız gazeteciler. Bakın bu adamlar muhalefetteler, iktidarda değiller. Muhalefette, medyalarından bunu yapanlar, iktidardayken neler yapmazlar!..

    Bu olayların bir sevindirici yanı var. Bizim taraf medyasının birlik olduğunu gördüm. Beyaz TV'den Sabah Grubu'na, Kanal 7'den İhlas Medya'ya herkes saldırıları kınadı. Haberler yapıldı ve arkadaşlarımıza sahip çıkıldı. Eskiden olsa arkadaşlarımızı çiğ çiğ yemeye bakardık. Çünkü bizim taraf medyasından biri hata yaparsa karşı taraftan önce bizler saldırıyoruz.

    Görüyoruz ki ne yaparsak yapalım karşı tarafla uzlaşma olmaz. Fırsatlarını bulurlarsa hepimizi bir kaşık suda boğarlar. O yüzden birlik içinde olmalıyız. Hele İstanbul belediye seçimlerini AK Parti kaybederse, seyreyleyin manzarayı. Daha da agresifleşecekler. Bütün kameralar önünde aleni Ordu Valisi'ne küfreden adaylarının bile sövdüğüne inanmıyorlar. Öyle efsunlanmışlar...

    Muhafazakâr, dindar insanlar ezik ve kompleksli olmamalı. Öz güvenli olmalı. Karşı tarafa yaranmaya çalışmamalı. İçindeki korkuyu yenmeli. İktidar biziz. Tayyip Erdoğan bu öz güven ve cesaretle 25 yıldır hep zirvede. Ne ağladı ne şikâyet etti. Millete güvendi. Karşı tarafı sürekli seçimlerde ve vicdanlarda mağlup etti. Olay budur."

    Etiketler:
    AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, CHP, Ekrem İmamoğlu, yerel seçim, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Haziran, Cem Küçük
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Etkinlik kapsamında, Minyatür Türkiye sergisi organize edildi. Sergide Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Kapadokya, Aspendos, Boğaz gösterildi.
    Moskova’daki Türkiye Festivali’nden kareler
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet