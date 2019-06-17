Kayıt
06:32 17 Haziran 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Abdurrahman Dilipak

    Dilipak: Politikacımız da, medyamız da, sözde aydınlarımız da ucuz oyuna alet oluyorlar

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayları Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na yapılan 'etnik' göndermelere tepki gösterdi. Dilipak, "Biz de bu ucuz, basit, aşağılık oyuna balıklamasına dalıyoruz. Politikacımız da, medyamız da, sözde aydınlarımız da bu ucuz oyuna alet oluyorlar" dedi.

    Abdurrahman Dilipak, "Lazistan, Kürdistan, Polonezköy derken" başlığıyla yayımlanan yazısında "Birileri fincancı dükkanına giren fil gibi. Bu tartışmanın kime ne faydası var. ‘Rum’u tartışıyorsunuz da, ‘Rumeli’ neresi? Ya da ‘Urumiye’? Kürdistan Mebusu, Lazistan Mebusu. Yahu Heyet-i Temsiliye'de, 1. Meclis'te ya da Misak-ı Milli'yi kabul eden mecliste bunlar yok muydu?" ifadesini kullandı.

    Dilipak şöyle devam etti:

    © AA /
    CHP Grup Başkanvekili Özel: 'Hırsız' dediler tutmadı, Pontus demeye başladılar
    "İsim olarak ‘Adanüs’e atfedilen Adana ya da ‘Kayzer’e atfedilen ‘Kayseri’ adını değiştirmeyeceksiniz umarım. Polonezköy’ü ne yapalım.

    Bu kafa ile ‘Gavurdağı’nın adını ‘Nurhak dağı’ yaptık. ‘Simon dağı’ oldu ‘Saman dağı’!

    Sahi madem el atıyorsunuz, ‘Augustos’ adını da değiştirelim. Sahi ‘Mayıs’ demek ne demek!. ‘May’dan mı alındı ya da işin ‘mayıs’ını mı çıkardık’! ‘Arz-ı Rum’ adından çevirdiğimiz ya da ‘Erzen-i Rum’dan dönüştürdüğümüz Erzurumadı bu hali ile Türkleştirilmiş mi oluyor?!.

    Rum, Yunan, Bizans, Konstantinapolis, hepsi birbirine karıştı.

    Sahi, Fatih ’Doğu Roma Bizans’ın İmparatoru’ unvanını da taşımıyor mu idi!

    Cüneyt Arkın bir ‘film çevirdi’ Bizans ‘Kahpe’ oldu!. ‘Bizans entrikaları’nı konuştuk da, ‘saray’ varsa her zaman ‘entrika’ da vardır. O güç ve serveti elde etmek, ona ulaşmak isteyenler her türlü entrikayla imtihan olunurlar. Bu Mekkede olsa böyle, Endülüs de olsa böyle, Babür de olsa öyle! Ertuğrul’un çadırı ya da Selçuklu sarayı, Osmanlı sarayı, Emevi ya da Abbasi fark etmiyor.

    Bu Rum, Bizans, Konstantinapolis konusunda kafalar çok karışık.

    Kur’an-ı Kerim’de Rum suresi var. Ahiyan-ı Rum, Baciyan-ı Rum, Gaziyan-ı Rum, Rumeli, Arz-ı Rum. Burası Bilad-ı Rum’dur. Asıl Roma burası, orası ‘Batı Roma’. Doğu Roma’yı batının elinden kurtaran Fatih’tir. Katolik gelenekten gelen İtalyan sanatçı Donizetti, Zonaro gibi isimler, ‘bizim Roma’yı batıya tercih etmiştir. Osmanlı fetihlerini, adaletini, müziğini savunmuşturlar.

    © AA /
    İstanbul Ticaret Borsası Başkanı: Soylu’yu protesto edenlerin tamamı Pontus
    Biz ne Fatih’i anlayabildik, ne de fethi! Sahi, Fatih’in Edirnekapı’dan İstanbul’a girişini resmeden o tabloda, Zonaro niçin kendini Fatih’in koruyucusu olarak göstermiştir. Soldaki pala bıyıklı, o resmi yapan kişidir. Fatih, Bizans’ı Vatikan’ın işgalinden, Ortodoksları Katoliklerin baskısından kurtaran kişidir aynı zamanda. Yeni Bizans İmparatorudur. 

    Hiç düşündünüz mü, Bizanslı gençler, fetih öncesi niçin İstanbul sokaklarında yürüyerek, ‘Başımızda kardinal şapkası görmektense Osmanlı sarığı görmeyi yeğ tutarız’ diyorlardı.

    Fatih’in Edirnekapı’daki asker sayısı, fetih sırasında Bizans’ın nüfusundan fazlaydı ve Fatih’in ordusundaki Hristiyan asker sayısı ise, Bizans’ın ordusundan fazla idi.

    Fatih içtimai hayatı, Hz. Ömer’in Kudüs beyannamesine göre tanzim etti. Hz. Ömer’in mirasına sahip çıkarak, Süryani kadim patrikliğinin hamisi oldu. Ermeni patrikliğini kurdu. Rum patrikliğinin başı oldu. Konstantinapolis’i Katolik Vatikan’a teslim etmedi. Katolik Vatikan’a Ortodoks Bizans’la karşı çıktı. Osmanlı bürokrasisini de Bizans bürokrasisini ıslah ederek aldı. Yani Bizans, Rum, Konstantinapolis, Osmanlı anlayışında tehdit değil imkandır.

     İngiltere’de bir yılda Bizantoloji üzerine eğitim alabileceğiniz 40’a yakın en kısası 6 ay süren sertifika programları, lisans, yüksek lisans, doktora programları hayata geçiriliyor, bizde doğru düzgün bir Bizantoloji kürsüsü bile yok. Doğru düzgün yayın yok, birkaç bireysel çabayla yapılan çalışma ve yayın var o kadar. Bakın illerin geleneksel isimlerinin yüzde 99’unun ismi Türkçe değil! Hatta bugünkü isimleri de büyük ölçüde öyle. Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay ve bazı akademisyenler ‘Türkiye’ adının bile Türkçe olmadığı görüşündeler. Asia, Rusia, Almania, Avustralia, İtalia, Algeria, Romania, Albania, İndia, Syria, Bulgaria, Polania, Georgia, Ermenia, Fillandia, Letonia, Estonia.. Bu sonu ‘İA’ ile biten ülkelerin isimlerini ilk kez kim kullandı!.

    ‘Türki’, ‘Kürdi’ kelimelerini pek kullanmaz olduk. ‘Kürdili hicezkâr’, ‘Acem Kürdi’ makamlarını ne yapacağız bu arada!?. Bu tegannicilere ne anlatacaksınız ki!

    Türk tarihi ile ilgili de mitolojileri bir kenara bırakırsanız, Hz. Nuh’a kadar götürenler var. Bu rivayete göre Ham, Sam, Yafes 3 kardeştir. Bunlardan Yafes Türklerin atasıdır. Ham Arapların, Sam Yahudilerin. Bu rivayeti esas alırsanız bütün kavimler 3 atadan türemiştir. Bütün insanlar buradan dünyaya yayılmıştır. Bu hesaptan bir ırk çıkmaz. Hz. İbrahim döneminde Hz. İsmail’den gelenlere Arap; İshak b. Yakub AS’den gelenlere Beni İsrail denmiş. Arapça ve İbranice aslında Aramicenin lehçeleridir.

    Orhun yazıtları, Gök Türkler derken bu günlere gelinir. Bugünkü anlamda ırk tanımı, ulus tanımının ortaya çıkışı 1648’lere kadar uzanır. Neyse bu konu bahsi diğer. Ulus, kana göre mi, dile göre mi, dine göre mi, doğduğu toprağa göre mi belirlenir, bu da ayrı bir tartışma konusu.

    AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım (sağda) ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu (ortada), İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimleri öncesi Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya'nın (solda) yaptığı ortak yayına katıldı.
    © AA /
    İmamoğlu ve Yıldırım canlı yayında karşı karşıya geldi
    Türkçe, Anadolu’da yaşayan 50’ye yakın halkın dil ve geleneklerinden beslenerek zenginleşti. O kaynak kurutulunca zayıflamaya başladı ve batıdan ithal kelimelerle ayakta durmaya çalışıyor.

    Birileri hâlâ ’Rum’ diye bir halktan söz ediyor. Onlar Anadolu’nun yerleşik Hristiyan halkı. Çoğu Müslüman oldu. Bunları tehcir ederek, ‘Yunan’ diye uydurdukları bir hayali ulusa yamamaya kalktılar. Bakın Yunan diye de bir halk yok!. Ülke yok, medeniyet yok. Balkanlar ve Anadolu uygarlıklarının kavşak noktasındaki bu halkla biz asırlarca iç içe yaşadık. ‘Rembetiko’ diye ortak bir müziğimiz var. Oyunlarımız ve mutfağımız var. 

    Onlar, İon’lara ‘İonia’dan galat  ’Yunan’ diyorlar.. Orası İonia. İon’lar ise, Girit ve Moro’da yaşayan Roma, Kartaca, Mısır, Mezopotamya, Helen, Kuzey Halkları, Balkan ve Kafkas halklarından oluşan bir off-shore topluluğu. Orası Ege ile Akdeniz’in aktarma istasyonu olarak kullanılan bir yer. Grek deseniz o da yok. Grek Likyalı denizcilere verilen bir ad. Grekçe de Likca’nın avamicesi. Yunan mitolojisi dedikleri Kaf dağı hikayeleri Babil ve Mısır mitolojisi. Orası Helen’in devamı ve bir Makedon uygarlığı.

    ‘Rum’a kızanlar, ‘Trek’ler hakkında ne düşünüyorlar. Trakya demeyelim mi şimdi Edirne, Tekirdağ, Kırklareli havalisine. Birileri bizimle, kendilerine Yunan diyenlerle dalga geçiyor. Biz de bu ucuz, basit, aşağılık oyuna balıklamasına dalıyoruz. Politikacımız da, Mediamız da, sözde aydınlarımız da bu ucuz oyuna alet oluyorlar. Bu tartışmaya her iki tarafta dini, tarihi alet edenler de var. Karadenizliler üzerinden, kimi Pontus’lara gönderme yapıyor, kimi Topal Osman üstünden birtakım göndermeler yapıyor. Ne oluyoruz ya hu! Selâm ve dua ile."

    Etiketler:
    CHP, AK Parti, Oyun, aydın, Medya, Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu, Abdurrahman Dilipak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Etkinlik kapsamında, Minyatür Türkiye sergisi organize edildi. Sergide Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, Kapadokya, Aspendos, Boğaz gösterildi.
    Moskova’daki Türkiye Festivali’nden kareler
    Karikatür
    Pompeo: Umman Körfezi'ndeki iki saldırıdan İran sorumlu
    İnfografik
    Ağır nükleer füze kruvazörü Amiral Nahimov
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet