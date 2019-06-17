Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı: Geceye davet eden Patnoslular, konuşmamı engelleyen AKP'li belediyenin meclis üyesi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Patnos Spor'un kutlama gecesine davet edildiğini, ancak burada AK Partili Pendik Belediyesi'nde görevli bir meclis üyesi tarafından konuşturulmadığını öne sürdü.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, kişisel Twitter hesabında Patnos Spor için gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamasına davet edildiğini, ancak burada konuşmasına izin verilmediğini söyledi.

Odabaşı, konuya dair paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Geceyi düzenleyen, davet eden, selamlamaya çağıran Patnoslular, konuşmamı engelleyen AKP’li Pendik Belediyesi'nin AKP’li Meclis Üyesi. Yemeğin parasını verdiler diye Patnos Spor’un şampiyonluğunu kutlamama izin vermediler. Nasılsa alıştık buradan kutlamaya, tebrikler Patnos Spor."

Geceyi düzenleyen, davet eden, selamlamaya çağıran Patnoslular, konuşmamı engelleyen AKP’li @Pendik_Belediye’sinin AKP’li Meclis Üyesi. Yemeğin parasını verdiler diye Patnos Spor’un şampiyonluğunu kutlamama izin vermediler. Nasılsa alıştık buradan kutlamaya, tebrikler Patnos Spor pic.twitter.com/ddz3UtgtjS — Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) June 16, 2019

​Odabaşı'nın paylaşımı üzerinde çok sayıda sosyal medya kullanıcısı yaşananlara tepki gösterdi.

PATNOS BELEDİYE BAŞKANI: SAYGISIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ

Konuya dair bir paylaşım da gazeteci İsmail Saymaz'dan geldi.

Saymaz, Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç'ın kendisini aradığını ve "Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'na yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. İlçemizin adının böyle bir saygısızlığa alet edilmesini şiddetle kınıyoruz. Odabaşı'na üzüntülerimi belirttim, ilçemize davet ettim" dediğini aktardı.

Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç beni aradı ve şunları söyledi:

"Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'na yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. İlçemizin adının böyle bir saygısızlığa alet edilmesini şiddetle kınıyoruz. Odabaşı'na üzüntülerimi belirttim, ilçemize davet ettim." — İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) June 16, 2019

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