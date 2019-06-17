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08:05 17 Haziran 2019
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    Arzu öğretmen, açlıktan bayılarak kolunu kıran öğrencisinin evini yeniledi: 'Harabeydi, herkesten yardım istedik'

    © İHA /
    Türkiye
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    Diyarbakır’da lise ikinci sınıf öğrencisi olan ve gözleri çok iyi görmeyen Yusuf Savur, okulda açlıktan bayılıp kolunu kırdı. Çatısı olmayan harabe bir evde yaşayan öğrencisine yardım etmek için kolları sıvayan öğretmen Arzu Taşlı, yardımseverlerin de desteği ile Savur ailesinin evini yeniledi.

    Diyarbakır’da, Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Yusuf Savur'un okul koridorunda yırtık ayakkabısıyla yürüdüğünü gören öğretmen Arzu Taşlı, öğrenci ile ilgili araştırmalara girdi. Öğrencisinin maddi durumunun kötü olduğunu öğrenen Arzu öğretmen, Yusuf ile alışveriş yaparak eksiklerini giderdi.

    © AA /
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    Arzu öğretmenin izinli olduğu bir gün okulun spor salonunda olan balkonda açlıktan dolayı başı dönerek düşen Yusuf Savur’un kolunun kırıldığını duyan Arzu öğretmen, apar topar Savur’u evinde ziyarete gitti.

    HARABE BİR EVLE KARŞILAŞTI

    Arzu Taşlı, iki gözlü harabe halinde olan evi görünce gözlerine inanamadı. Trafik kazası geçirdikten sonra yatağa bağımlı kalan baba Mehmet Savur’un evi geçindiremediği, diğer 6 kardeşin de yine aynı şekilde geçim sıkıntısı yaşadığını gören Arzu Taşlı, anne Şerife Savur’dan tüm detayları öğrendi.

    Görme engelli öğrencisi Yusuf’un ve ailesinin yaşadığı içler acısı durum karşısında gözyaşlarına boğulan Arzu Taşlı, aile için harekete geçti.

    KAPI KAPI YARDIM TOPLADI

    Arzu öğretmen, yıkılmak üzere olan çatısız evin onarımı için arkadaşı Ebru Canpolat ile kapı kapı dolaşmaya başladı. Topladıkları paralar ile yaklaşık 1 ay süren inşaat çalışmalarında Yusuf Savur ve ailesinin yaşadığı ev iki oda haline getirilerek, daha önce birleşik olan banyo ve tuvalet ayrıldı. Eve yeni bir mutfak, banyo, tuvalet yaptırıldı. Arzu Taşlı, evde çökme tehlikesi bulunan merdivenlerin de yapılmasını sağlayarak, eve yeni eşyalar aldırdı. Öğrencisi Yusuf ile ailesinin yaşadığı ortamı hayatına dokunarak tamamen değiştiren Arzu öğretmen, yine hayırsever arkadaşlarının yardımıyla ailenin gıda ve giysi ihtiyaçlarını da karşıladı.

    SOSYAL HİZMETLERE BAŞVURDU

    © Twitter
    Ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
    Arzu öğretmen öncülüğünde hayırsever vatandaşlar tarafından yıkılıp yeniden yapılan ve eşyaları alınan Yusuf ve ailesi, yeni yuvalarını görünce gözlerine inanamadı. Yusuf yeni evinde ailesiyle beraber huzurlu bir şekilde yaşamanın sevincini yaşarken, Arzu öğretmen aileye maaş bağlanması için çalmadık kapı bırakmadı.

    Ailenin sosyal haklarını bilmediği için bakım ve yoksulluk ücreti yardımını almadığını belirleyen Arzu Taşlı, yatalak babası ve görme engelli Yusuf'un bakım ücreti ve yoksulluk yardımı almaları için Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne müracaatta bulundu.

    FELÇ OLAN BABAYA MAAŞ BAĞLANDI

    Sonunda felç olan baba için gelen maaş sevinci ailenin mutluluğunu ikiye katladı. Evlerinde tertemiz bir hayat sunmaya başlayan ailenin mutluluğu gözlerinden okundu. Yusuf, öğretmeni Arzu Taşlı, Ebru Canpolat ve destek çıkan herkese teşekkür ederek, kendisinin de öğretmen olacağını ve kendi durumunda olan ailelere yardım eli uzatacağını söyledi.

    'İNŞALLAH BAŞKA YUSUFLARA DA DOKUNURUZ'

    İHA
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    Öğrencisi Yusuf Savur’un okulda bayılarak kolunun kırılmasıyla her şeyin başladığını belirten Arzu Taşlı, hayatlarına dokunuş yaptıklarını söyledi. Taşlı, “Ben Yusuf’un ders öğretmeni değilim, Yusuf ile kat nöbetçisiyken tanıştık. Koridorda başı önüne eğik sallana sallana gelirken tanıştım. Daha sonra aramızda duygusal bir bağ gelişti, sonrasında izinli olduğum bir gün Yusuf’un düşüp kolunu kırdığını öğrendim. O zamana kadar Yusuf’un evine gelmemiştim, buna istinaden kolu kırıldığı için evine geldim. Her şey spontane gelişti, Allah güç verdi altından kalktık. Yusuf’un evi harabeydi, düz bir ev olsaydı yapmak daha kolaydı. Bu evin bütün duvarlarını yıkıp yeniden yapmak bizim için inanılmaz bir çaba gerektirdi. Allah bize o gücü verdi, hiç yılmadan ve yorulmadan herkesin kapısını çaldım, hiç çekinmeden herkesten yardım istedim. Sağ olsun bütün arkadaşlarım koştular. Onlar olmasaydı ben yapamazdım, onların yardımıyla da biz bir hayata dokunuş yaptık. Yusuf’a dokunduk, inşallah başka Yusufları da görürüz. Ne diyeceğimizi çok bilmiyorum aslında, Yusuf’a her baktığımda gözlerim dolu dolu oluyor” dedi.

    'ÖĞRETMEN OLUP YARDIM EDECEĞİM'

    Yusuf Savur ise “Okulda kolumu kırınca hocalar ziyarete geldi, evimizin harabe gibi olduğunu görünce evi yapmaya başladılar. Şimdi evimiz çok güzel, her şeyi yaptılar. Öğretmen olup yardım edeceğime söz veriyorum. Hepsinden Allah razı olsun, evim güzelleştiği için çok mutluyum” diye konuştu.

    Etiketler:
    yardım, harabe, Ev, Diyarbakır, Öğrenci, öğretmen
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