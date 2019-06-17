Ahmet Hakan: Zırcahil bir iktidar trolü, çıkmış televizyona 'Atatürk Selanik göçmeni, mülteci' demiş

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Tuğrul Selmanoğlu'nun “Şunu bir kere çok iyi bilmesi lazım o insanların. Çoğu Atatürkçüyüm falan diyor ya. Atatürk’ün kendisi Selanik göçmeni, mülteci” ifadesini eleştirdi.

Ahmet Hakan, "Atatürk mülteciymiş hahaha" başlığıyla yayımlanan yazısında Beyaz TV ekranlarında “Şunu bir kere çok iyi bilmesi lazım o insanların. Çoğu Atatürkçüyüm falan diyor ya. Atatürk’ün kendisi Selanik göçmeni, mülteci” ifadesini kullanan Tuğrul Selmanoğlu'na tepki gösterdi.

Selmanoğlu'nun adını anmayan Hakan, şu ifadeleri kullandı:

"Zırcahil bir iktidar trolü, çıkmış televizyon ekranına...

‘Atatürk Selanik göçmeni... Mülteci...’ demiş.

Öyle bir zırcahilliktir ki bu...

‘Osmanlı... Osmanlı...’ diye inlediği halde...

Atatürk’ün bir Osmanlı subayı olduğundan bile habersiz.

Öyle bir zırcahilliktir ki bu...

‘Osmanlı... Osmanlı...’ diye inlediği halde...

Selanik’in bal gibi de bir Osmanlı toprağı olduğundan bile habersiz.

Hangisine yanalım:

- Cahilin gerekçesiz özgüvenine mi?

- Cahili ekrana çıkarıp konuşturana mı?

Sonra da ’Biz neden bu kültürel hegemonyayı yıkamıyoruz’ diye ağlaşmalar falan...

Bu cahil trollere alan açtıkça...

Bırakın kültürel hegemonyayı...

Kumdan kale bile yıkamazsınız."