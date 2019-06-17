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11:05 17 Haziran 2019
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    Sevgilisini bıçaklayarak öldüren kadın tahliye oldu: 'Amacım öldürmek değildi, ölmemekti'

    © İHA /
    Türkiye
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    Antalya’da birlikte yaşadığı sevgilisini kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi genç kadın, tekrar hakim karşısına çıktı. Nurcan S., “Amacım öldürmek değildi, ölmemekti. Cengiz iriyarı güçlü bir insandı zaten benim ona gücüm yetmez. Ben o gece elimden gelen her şeyi yaptım” dedi. Genç kadın tahliye edildi.

    Geçen sene 4 Haziran’da Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde 3 yıldır birlikte yaşayan 28 yaşındaki Nurcan S. ile 30 yaşındaki Cengiz Aydın arasında kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Aydın’ın saldırması üzerine eline bıçak alıp kendini yatak odasına kilitleyen genç kadın, polisi arayarak yardım istedi. Bu sırada odanın kapısını kırıp içeriye giren Aydın, iddiaya göre 2 çocuk annesi sevgilisini boğmaya çalıştı. Elindeki bıçağı Aydın’ın kalbine saplayan Nurcan S., daha sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

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    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kan kaybeden Aydın’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kadın ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Nurcan S.’nin Antalya 6.Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya hayatını kaybeden Cengiz Aydın’ın ve Nurcan S.’nin yakınları, taraf avukatları katıldı.

    Müşteki avukatı sanığın daha önceleri Cengiz Aydın’ı öldürme yönünde beyanlarda bulunduğunu ifade ederek, kullandığı meyve bıçağının ise öldürmeye uygun olduğunu dile getirdi. Müşteki avukatı, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

    Sanık avukatı Serap Ertuğrul, olay öncesi maktulün sanık Nurcan S.’ye ağır hakaretlerde bulunduğunu, bunun da dosyalara delil olarak yansıdığını söyledi. Ertuğrul, “Eğer maktul kapıyı kırıp saldırmasaydı böyle bir şey olmayacaktı. Müvekkilim olayın sadece taksir kısmında sorumluluk almıştır. Zaten müvekkilimin kapıyı kıracak güce sahip birine bıçak sallaması mümkün değildir. 112 ekibi müvekkilimin çağrısıyla eve geldiler. Olay öncesinde ve sonrasında ihbarlarda bulunuyor. Onun korku ve paniğin göz önünde bulundurulmasını ve müvekkilimin beraatını talep ediyorum” dedi.

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    'BEN O GECE ELİMDEN GELEN HER ŞEYİ YAPTIM'

    Duruşmada söz hakkı verilen sanık Nurcan S., avukatının beyanlarına katıldığını ifade etti. Mecbur kaldığı için o bıçağı eline aldığına değinen Nurcan S., “Amacım öldürmek değildi, ölmemekti. Cengiz iriyarı güçlü bir insandı zaten benim ona gücüm yetmez. Ben o gece elimden gelen her şeyi yaptım. Ailesinden yardım istedim. Babası kapıya kadar geldi ama bırakıp gitti. Elimden geldiğince tampon yaptım. Ama Cengiz’i çevirmeye gücüm yetmedi. En başından beri söylediğim gibi. Bıçağı ben saplamadım. Şayet ben saplamış ve saldırmış olsaydım benim her tarafım kan olurdu. Üstümde başımda kan bile yoktu” ifadelerini kullandı.

    Mahkeme heyeti, sanık Nurcan S.’nin cinayeti ağır tahrik altında işlediğini kabul ederek, ilk olarak cezanın 6 yıla indirilmesine karar verdi. İyi halden 5 yıl indirim alan Nurcan S.’nin 1 senedir tutukluluğunun göz önünde bulundurulmasıyla tahliyesine karar verildi. Karara sevinen Nurcan S.’nin yakınları adliye koridorlarında sevinç gözyaşları dökerek, birbirlerine sarıldılar.

    'BÖYLE KARARLARA İHTİYACIMIZ VAR'

    Antalya Kadın Platformu Bileşeni Selma Yavuz, verilen kararın sevindirici olduğunu söyledi. Böyle kararlara ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Yavuz, “Umut ederdik ki bu karar Nevin Yıldırım için de alınsın. O da kendini savundu. Ama ne yazık ki müebbetle cezalandırıldı. Nurcan gibi örneklerimiz var. Kadınlar öldürmek için değil ölmemek için bu duruma geliyorlar” dedi.

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    'BİR AN ÖNCE YANIMIZA GELMESİNİ BEKLİYORUZ'

    Umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini ifade eden Nurcan S.’nin ablası Nuray Akkurt, “Hep çıkacağı yönünde umudumuzu yükselttik ve şu an çok mutluyuz. Kadınlara olan eziyet son bulsun. Artık böyle olaylar olmasın. Hiçbir kadın zor durumda kalmasın istiyoruz. Bu kararı bekliyordum ama dava hep ertelendi. Tahliye beklerken dava ertelendi. Yine bir ertelenebilir kuşkusu vardı. Bir an önce yanımıza gelmesini bekliyoruz. Hatta gidip alacağız” diye konuştu.

    Adaletin yerini bulduğunu dile getiren baba Osman Leylak, mutlu ve sevinçli olduğunu kaydetti. Leylak, “Bundan sonra kızıma sahip çıkacağım. Her zaman arkasındayım, destekçisiyim. Hiçbir zaman unutmasın ki arkasında babası var. Ölene kadar yanındayım” dedi.

    'SABRIN SONU SELAMETMİŞ'

    Anne Ayşe Leylak ise “Mutluyuz. Sabrın sonu selametmiş. Uzun süre bekledik ama huzura kavuştuk. Artık kadınlar üzerindeki şiddet yeter. Çocuklar ve kadınlar baskı altında. Biz istiyoruz ki kadınlarımız rahat yaşasın” ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    ölüm, Tahliye, Kadın, sevgili, Antalya
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