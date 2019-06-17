Didem Arslan Yılmaz'dan Yıldırım-İmamoğlu yayını eleştirisi: Yanlış bir gelenek haline gelir

Dün İsmail Küçükkaya'nın moderatörlüğünde gerçekleşen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu yayınını eleştiren Arslan, kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:
"Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz."
Adayların katıldığı tartışma programının demokrasi kültürü açısından gelenek haline gelmesini çok isterim. Ama formatı, süreleri, soruları ve moderatörü politikacılar belirleyecekse, yanlış bir gelenek haline gelir. Bunun da kimseye faydası olmaz.— Didem Arslan Yılmaz (@arslandidem) June 17, 2019
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