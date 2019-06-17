Pascal Nouma: Sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim

Yerel seçimde kendisine muhtarlık için oy veren vatandaşı sahneye davet eden eski futbolcu Pascal Nouma, "Kendine dikkat et sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim" dedi.

Medya sponsorluğunu Radyo D, Dream, Dream Türk ile Slow Türk'ün üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 2. günü, dün saat 20.00'de DJ Pascal Nouma'nın performansıyla başladı.

Yaklaşık 20 bin kişinin belediye binasının arkasında oluşturulan festival alanına toplandığı konser etkinliğinde, Pascal Nouma 1.5 saat mikser başında kalarak birbirinden hareketli parçalarla vatandaşları coşturdu.

Pascal Nouma performansı sırasında sahneden hayranlarının yanına inerek birçok kişiyle selfie çekti. Pascal Nouma, 31 Mart seçimlerinde kullandığı oy pusulasının üzerine 'Muhtar Pascal Nouma' yazıp, bunu sosyal medyada paylaşan Kemal Cengiz'i de sahneye davet etti.

Nouma, "Kendine dikkat et. Sonraki dönem muhtar adayı olacağım. Oyumu isterim" dedi.