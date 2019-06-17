Pascal Nouma: Sonraki dönem muhtar adayı olacağım, oyumu isterim

Medya sponsorluğunu Radyo D, Dream, Dream Türk ile Slow Türk'ün üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin 2. günü, dün saat 20.00'de DJ Pascal Nouma'nın performansıyla başladı.
Pascal Nouma performansı sırasında sahneden hayranlarının yanına inerek birçok kişiyle selfie çekti. Pascal Nouma, 31 Mart seçimlerinde kullandığı oy pusulasının üzerine 'Muhtar Pascal Nouma' yazıp, bunu sosyal medyada paylaşan Kemal Cengiz'i de sahneye davet etti.
Nouma, "Kendine dikkat et. Sonraki dönem muhtar adayı olacağım. Oyumu isterim" dedi.
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