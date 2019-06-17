Yıldırım, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Caner O'nun yanına gitti. Bacağı kırılan motosiklet sürücüsü Caner O. ’ya ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru yaptı.
Yaralı sürücü daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.
- Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu© İHA / İHA-AW731167
- Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu© İHA / İHA-AW731167
1 / 2
© İHA / İHA-AW731167
Kaza geçiren motosikletlinin yardımına Binali Yıldırım koştu
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)