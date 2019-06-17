Yıldırım: Söyleyemediğimiz çok şey vardı

AK Parti İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, dün CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı ortak canlı yayınla ilgili olarak "Söyleyemediğimiz çok şey vardı" dedi.

Yıldırım şunları söyledi: "Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan adaylar olarak düşüncelerimizi paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü İstanbulluların taktiridir. Yayın üzerine yorum yapmam doğru değildir. Yayın öncesi bir nikahta sayın cumhurbaşkanımızla bir araya geldik. Yayınla ilgili bir konuşmamız olmadı. Böyle bir ihtiyaç da yoktu. Sonrasında da telefonla konuştuk. Hayırlı olsun dedi, tebrik etti fazla bir yorum yapmadı.

Yolda geçerken bir motosiklet sürücüsü arkadaşımız hemen önümüzde kaza yaptı. Hemen durduk, arkadaşlar müdahale ettiler. Ayağında kırıklar var. Herhangi bir hayati tehlikesi yok."