'FETÖ üyeliğinden' yargılanan Yarbay Alkan beraat etti: Kardeşinin cenazesinde çözüm sürecini eleştirmişti

FETÖ üyeliğinden yargılanan Yarbay Mehmet Alkan'ın beraatine karar verildi.

Odatv'de yer alan habere göre savcı, Mehmet Alkan hakkında 15 yıla kadar hapis isminde bulunmuştu.

Alkan ise, hakkındaki davayı 'zorlama bir kumpas' ifadeleriyle nitelendirilmişti.

Alkan'ın davasındaki gizli tanık ise, daha önce "Cemaatçi olduğunu biliyorum" dediği Yarbay Mehmet Alkan için 'somut bilgim yok, kanaatimi söyledim' açıklamasını yapmıştı.

NE OLMUŞTU

2015 yılında Şırnak Beytüşşebab'ta PKK'lılarla girdiği çatışmada hayatını kaybeden Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan, kardeşinin cenaze töreni ve sonrasında 'Çözüm sürecinin' aleyhinde konuşunca hakkında idari tahkikat açılmıştı.

1 yıl sonra tam da kardeşinin ölüm yıldönümünde, Jandarma Genel Komutanlığı'nda oluşturulan Değerlendirme Komisyonu'nun kararı ile Jandarma teşkilâtından çıkarılan Alkan, Peşinden KHK ile TSK'dan ihraç edildi.

Tüm bunların ardından da hakkında 'FETÖ/PDY üyeliğinden' dava açılmıştı.