TKP: 23 Haziran'da sandığa gitmiyoruz, bu bir boykot çağrısı değil

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 23 Haziran seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada parti olarak sandığa gitmeyeceklerini söyledi. TKP ayrıca, açıklamasında "Bu bir boykot çağrısı değil, bir siyasi tutumdur" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 23 Haziran seçimlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

'Halkımıza...' başlığıyla yayınlanan açıklamada, "TKP’liler, 23 Haziran’da birçok kişinin huzursuz olduğu ama şu anda sesini çıkarmadığı bu mutabakata mahkum olunmadığını göstermek, seçimden sonra ortaya çıkacak tehlikeli gelişmelere hazırlanmak, gericiliği meşrulaştırma çabalarına ortak olmamak için sandığa gitmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan, oy kullanmama kararının 'boykot çağrısı' olmadığını söyleyen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Bu bir boykot çağrısı değil, bir siyasi tutumdur. Partimiz, Türkiye’nin emekçi insanlarının bu siyasi tutuma 24 Haziran’dan itibaren daha fazla ihtiyaç duyacağı bilinciyle hareket etmektedir."

​31 MART'TA 10 BİN OY ALMIŞTI

31 Mart'taki İBB seçimlerinin iptal edilmesinin ardından TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zehra Güner Karaoğlu, 23 Haziran'daki yenileme oylaması için adaylıktan çekilme kararı almıştı. Zehra Güner Karaoğlu, 31 Mart'taki seçimlerde toplamda 10.495 adet oy almıştı.