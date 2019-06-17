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17:50 17 Haziran 2019
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    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık

    MAK anketi: Ortak yayın sonrası İmamoğlu yüzde 44, Yıldırım yüzde 42.5

    © AA / Binnur Ege Gürün
    Türkiye
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    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (255)
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    ‘Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım ile ‘Millet ittifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu’nun tüm kanallara açık ortak yayında gerçekleşen tartışma programı sonrası 23 Haziran seçimindeki muhtemel oy dağılımına ilişkin yapılan anket, yüzde 44 İmamoğlu, yüzde 42.5 ise Yıldırım olarak sonuçlandı.

    Reuters’in aktardığına göre anket, MAK Danışmanlık tarafından 33 bin kişiyle gerçekleştirildi. MAK’ın raporunda, 31 Mart seçimlerinde ankete katılanların yüzde 40.1’inin İmamoğlu, yüzde 40’ının ise Yıldırım’a oy verdiği, yüzde 17’sinin ise oy kullanmadığı belirtildi.

    31 Mart seçimlerinde İBB başkan adaylarından hangisine oy verdiniz?
    © Fotoğraf :
    31 Mart seçimlerinde İBB başkan adaylarından hangisine oy verdiniz?

    KATILIM ORANI ARTACAK

    Bu pazar günü yapılacak seçimler için ise ankete katılanların yüzde 44’ü İmamoğlu’na yüzde 42.5’i ise Yıldırım’a oy vereceğini söylerken oy kullanmama oranının ise yüzde 10.5’e gerilediği görüldü.

    23 Haziran seçimlerinde İBB adaylarından hangisine oy vereceksiniz?
    © Fotoğraf :
    23 Haziran seçimlerinde İBB adaylarından hangisine oy vereceksiniz?

    Raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

    Seçim - sandık
    © AP Photo /
    Sonar'ın 23 Haziran anketi: İmamoğlu 5.6 puan önde
    “İstanbulluların verdiği cevap grafikteki şekilde oluşurken, 31 Martla aradaki önemli farkın sandığa gideceğini söyleyen seçmende olduğunu; 31 Martta sandığa gitmeyen seçmende ciddi oranda yüzde 65 – yüzde 35 dengesiyle Ekrem İmamoğlu lehine bir fotoğraf oluştuğunu söyleyebiliriz.

    Ancak konu sadece sandığa 31 Mart’ta gitmeyen seçmenle sınırlı değil, muhtemel ki sandığa 31 Mart’ta giden bazı seçmenin de bu dönemde mevsimsel nedenlerle sandığa gitmeyeceği gerçeğini yansıtmaktadır. Bu seçmenin de ağırlıklı İç Anadolu seçmeni olup bayramda gittiği illerden dönmeyen seçmen olduğu ifade edilebilir. Yani sandığa gitmeyen seçmende yer değişikliği görülmektedir. Dün sandığa gitmeyen bazı seçmenler bugün sandığa giderken, 31 Mart’ta sandığa giden bazı seçmenlerde 23 Haziran da gitmeyebilir.”

     

    MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat Reuters’a yaptığı değerlendirmede dün akşam yapılan ortak yayın konusunda şunları söyledi: “Bence bu tartışma neticesinde saflar sıklaştı, fakat iki aday arasında bir oy geçişkenliği olduğunu düşünmüyorum. Adayların hangisine oy verdiyse seçmen, kararını bu tartışma neticesinde değiştirmedi. Ama bu tartışma seçime kadar en çok konuşulacak konu olacak.”

    'PROGRAMDAKİ YSK TARTIŞMASI İMAMOĞLU'NA YARADI'

    Yerel Seçim 2019, oy pusulası, sandık
    © AA / İbrahim Erikan
    ORC Araştırma 23 Haziran seçimlerine ilişkin yeni anket sonuçlarını açıkladı
    Tartışmanın büyük bir bölümünde YSK kararı olduğuna işaret eden Kulat, “Bu durum İmamoğlu’na yaradı çünkü o zaten kampanyasının bir kısmını YSK gerekçelerinin haksızlığı üzerine kurmuştu” dedi.

    “İmamoğlu yapacaklarını, Yıldırım ise daha çok yaptıklarını anlattı, ve genelde gelecek projeksiyonu sunanlar daha başarılı olurlar” diyen Kulat şöyle devam etti: “Daha yumuşak görünen taraf da İmamoğlu’ydu, ve daha iyi hazırlanmış olan taraf görüntüsündeydi. Bol gollü bir maç, ancak berabere bitti. Yıldırım’ın Sayıştay raporunu okumamış olması, İmamoğlu’nun da Ordu valisi – VIP tartışmasında söylediği sözü kabul etmemesi ikisinin de zayıf olduğu taraflardı.”

    Konu:
    İstanbul yeniden seçime gidiyor (255)
    Etiketler:
    seçim, İstanbul, 23 Haziran İBB seçimleri, 23 Haziran, anket, MAK Danışmanlık
    Topluluk kurallarıTartışma
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