Erdoğan: Mursi şehit olmuştur, onunla aynı yolu yürüyen tüm kardeşlerimin başı sağ olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin ölümüyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Malesef mahkeme salonunda cereyan etmiş. Öncelikle Mursi kardeşimize, şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Demokratik yollarla, yüzde 52 gibi oranında bir oy almakla birlikte Mısır'a cumhurbaşkanı olan merhum Mursi'yi devirerek, demokrasiyi bir tarafa koyarak işgalci bir eda ile, tamamiyle bir darbe ile Mısır'ın başına geçen zalim Sisi, bildiğiniz gibi 50'ye yakın Mısırlı'yı şu ana kadar idam etmiştir ve Batı bu idamlara hep sessiz kalmıştır.

AB üyesi ülkeler idamı yasaklarken ne yaızk ki Mısır'da bu katil Sisi'nin davetine icabetle oradaki toplantıya icabet etmişlerdir. Bu, iki yüzlülük değil çok yüzlülüktür. bir taraftan siz Türkiye'nin idamı kaldırmasını isteyeceksiniz, kaldırtacaksınız, ama öbür taraftan, Mısır'ın bu idam mekanizmalarını çalıştırdığı bir dönemde, hatta 7 gencin idam edildiği bir dönemde Mısır'da uluslararası bir toplantıya AB ülkesinin katımını hiçbir şeyle anlamak, anlatmak mümkün değil. Mursi şehit oldu, dualarımız onunla beraber. Onunla aynı yolu yürüyen tüm kardeşlerimin başı sağ olsun. Mısır halkının başı sağ olsun diyorum, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin diyorum"