Erdoğan: Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir makama gelemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde "94 Ruhuyla Cihannüma ve Kadim Dostlar Buluşması" programında konuşuyor.



Erdoğan, burada, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda ölümüne ilişkin, "İdam cezasına çarptırılan Mursi'nin mahkeme salonunda son nefesini vermesi adeta kendisine ve halkına yapılan zulmün sembolüdür" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"Mursi inandığı dava uğruna verdiği mücadele sırasında hayatını kaybeden bir şehittir, tarih şehadetine yol açan zalimleri asla unutmayacaktır. Zalimler mazlumların canlarına kastedebilir, hatta onları öldürmek suretiyle şehadete yürümesine vesile olabilirler. Fakat verdikleri mücadelenin izzetine asla halel getiremezler".



'VALİMİZDEN ÖZÜR DİLEMEDİKÇE BÖYLE BİR MAKAMA GELEMEZ'



CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Ordu-Giresun Havalimanı'nda VIP salonuna alınmaması üzerine yaşanan olayı anımsatan Erdoğan, "Ordu'da bu milletin, devletin valisine ne diyor, 'it' diyor. Bu nasıl kucaklama ya? Benim milletimden, başta Ordu Valimiz olmak üzere özür dilemedikçe böyle bir adaylığa bırakın layık olmak, böyle bir makama gelemez" diye konuştu.